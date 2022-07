NA SVU MUKU MISLI I O DRUGIMA! Nikolina Pišek podržala Anu Nikolić, evo šta je voditeljka poručila pevačici!

U vezi sa aferom "Provereno" i Pišekova je izabrala stranu.

Nikolina Pišek nakon smrti supruga Vidoja u svađi je sa svekrom Mišom Grofom oko nasledstva, a pored agonije kroz koju prolazi, našla je vremena i da podrži Anu Nikolić u aferi pesme "Provereno"

Naime, Ana Nikolić je na društvenim mrežama objavila status, koji je komentarisala Pišekova.

- Najjači ostaju i kad se gubi - napisala je Nikolićeva, a na ovu objavu Nikolina joj je stavila srce u znak podrške.

Podsetimo, nakon što je Milica obelodanila da će tužiti Anu, a na sve to advokat procenio da bi mogla da joj uzme i do 200.000 evra, Nikolićeva je ponovo poslala poruku Pavlovićevoj.

Ona se snimala kako peva Milici stih, i to onaj koji, u prevodu sa engleskog, glasi: "Hajde, mani me više sa dramom".

- Mico, miss me with the drama - čuje se kako peva pevačica u zapisu koji je sama objavila na Instagramu, dok je u opisu snimka umesto tog "Mico" stavila "mala".

Autor: Pink.rs