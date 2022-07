MIŠA GROF OTKRIVA NOVE TAJNE VIDOJEVOG DNEVNIKA: Nikolina je prodala DIJAMANT, slagala pokojnog supruga da ga je IZGUBILA!

Novi detalji!

Porodična drama između Nikoline Pišek i njenog svekra Vitora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, iz dana u dan na površinu iznosi sve više detalja i tajni za koje svekar poznate voditeljke tvrdi da su istiniti.

Nakon gubitka sina Vidoja Ristovića, koji je umro 7. maja od srčanog zastoja, on nikako ne može da se povrati od šoka, a kako je rekao u ispovesti za medije, najviše ga je iznenadila snajka Nikolina. U negativnom smislu. U drugom delu intervjua Miša Grof nam je ispričao kako je iz dnevnika koji je Vidoje tokom života pisao saznao svašta i otkrio nam neke delove.

Privržen Pišekovima

Vidoje, kada je hteo da se veri Nikolinom, uzeo je jedan porodični prsten ruskog porekla. On je taj prsten odneo kod zlatara kako bi ga preradio. Ne znam detalje kako, on je prefasovan u novu platinu, belo zlato... Bio je četiri karata u komadu. Pazite, nikada mi nije ovo rekao, verujte, nego ja nađem zapisano u dnevniku da je Nikolina vadila dijamantski kamen. Posle jedno pet godina, nisam uspeo da shvatim tačno kada, ona je njega izvadila i prodala, a mom sinu je rekla da joj je ispao. Vidoje joj je naručio novi kamen i kupio. I majstori zlatari su rekli da je nemoguće da je kamen ispao jer su ga držale jake krapne, on je nasilno izvađen i tom prilikom bio je i oštećen - navodi on.

Vitor kaže da je njegov pokojni sin bio privržen Nikolininoj porodici.

- Kada je njen otac umro, on je trčao toliko da ja mislim da se ne bi toliko potrudio ja da sam umro. On je jurio oko sahrane i grobnice, oko svega. Moj Vidoje je morao da ide tamo za katolički Božić. Na početku njihove veze ona nije imala kola, posle tri dana Vidoje joj je kupio "rendž rover", a ona ga je posle nekog vremena poklonila. Dala ga je svom nesposobnom bratu, debilu, koji nikada u životu ništa nije radio - oštar je bio Miša Grof, a na pitanje da li je u kontaktu s maserkom koja je u trenutku smrti bila s Vidojem i da li misli da mu je ona ipak bila sa ljubavnica, odgovara: - Sada niko ne može da zna šta mu je ona bila. Video sam jednu neuglednu damu, a Vidoje je bio baš od ukusa. On je bio veoma uredan i pedantan, jedna flekica na patikama ako je bila, to je moralo da se skine, ako je nešto kapnulo, on odmah menja taj komad garderobe. Žena koju sam ja zatekao na adresi nikako mi se nije uklapala u to da bi ona mogla da mu bude ljubavnica ili devojka.

Ristović kaže da nije znao da Vidoje piše dnevnik, a i da je znao, ne bi znao kako da mu pomogne sa problemima koje je imao.

Raspadam se, mnogo mi je teško dok to čitam. Dok on nije umro, nisam znao da ovo sve postoji. Šta bi mi vredelo da sam dnevnik našao dok je Vidoje bio živ? Njemu pomoći nije bilo! Ne spavam uopšte, verujte mi, svaku noć vraćam film. Ko bi mogao da spava, kakvo spavanje - priča nam on.

Voleo bi da vidi unuku Unu, navodi Miša, ali smatra da to trenutno nije moguće.

Iskreno da vam kažem, bojim se da Nikolina neće dovoditi Unu i da neće dozvoljavati da je mnogo viđam. Ona bi najviše volela da meni zakonom odrede da idem u Hrvatsku da viđam unuku i tamo da me ubiju. Njoj ništa nije strano. Starija unuka Matea, koju je Vidoje dobio u braku s Lanom, jako je tužna i utučena, mnogo pati za ocem, svesna je svega. Dolazi kod mene svaki dan, njena majka Lana još uvek plače za Vidojem. Matea je ista Vidoje, mnogo liče - rekao je Ristović.

Autor: P.R.