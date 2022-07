Bez dlake na jeziku!

Bivša zadrugarka Deniz Dejm ne prestaje da intrigira javnost ni nakon što je napustila najpoznatije imanje u Šimanovicma, a sada je za Pink.rs u velikom intervjuu otvorila dušu i otkrila detalje iz svog privatnog života, kako je upoznala novog dečka, koliko zarađuje od društvene platforme "Onli fens", ali se usput i osvrnula na svoje učešće u "Zadruzi".

Kako si, Deniz?

- Iskreno, nisam najbolje u poslednje vreme, bila sam u bolnici, ali sam sad došla na snimanje emisije na RED TV-u, kao pravi profesionalac, da odradim sve kako treba... Biće sve okej.

Videli smo da si završila u bolnici, da ti je pozlilo, plakala si... Šta se desilo i kakvo je tvoje zdravstveno stanje?

- Krvna slika mi nije dobra, puno sam pod stresom zbog porodice, imamo neke probleme, ali ne mogu previše o tome zbog majke i mlađeg brata, da ne bi imali problema. Biće to sve dobro, mi smo porodica, a krv nije voda.

Svašta smo načuli kada su u pitanju tvoji porodični problemi. Da li je istina da je tvoj očuh rešio da se razvede od tvoje majke zbog tvog skandaloznog ponašanja u "Zadruzi"?

Ja nikad ništa ne demantujem, tako da neću ni sada. Naravno, ima istine u tome, ali ne želim previše da pričam o tome - ističe bivša zadrugarka, pa otkriva da li se čula sa svojim očuhom nakon napuštanja Bele kuće:

Njega je blam zbog svega što se desilo. Sećamo se mog provokativnog snimka sa Mihićem, mog "Onlifansa", sa Zolom... Sve se to skupilo, on je porodičan i konzervativan čovek, stvarno mu nije dobro zbog svega toga u ovoj sredini, neće nigde da se pojavi sa mnom.

Je l' ga je sramota tebe?

- (uzdah) Pa jeste...

- Da li te je nekada možda apropo svih tih dešavanja uvredio ili rekao nešto ružno što je tebe povredilo?

- Pa naravno. Teško je jer je to moja porodica, ali trudim se da razumem jer jesam bila provokativna i nemoralna, ali sada sam prava patrijahalna, balkanska gospođa!

Kažeš da si patrijahalna, balkanska gospođa, a da li se patrijahalne i balkanske gospođe ovako odevaju?

- Iskreno, zbog ovog stajlinga sam imala problem sa dečkom. On je patrijahalan Balkanac, uopšte mu se nije dopao moj stajling, letele su tanjiri! Znate i sami kakve su te ljubavne svađe...

Nisi se valjda tukla sa dečkom?

- (smeh) Ne, ne... Nisam se tukla, to samo sa dozvolom!

Gde si našla dečka? Čime se bavi, da li je u pitanju neki imućan muškarac?

- Upoznala sam ga preko Instagrama, tamo stalno dobijam svakakve poruke od muškaraca. Više manje su to sve neke banalne priče, koliko košta noć sa mnom... To me vređa, a on mi je prišao na filozofski način, ispresionirao me je svojom politikom i kako me je psihički analizirao. Finansijski sam ja moćnija od njega, ali volim balkanske muškarce zbog te njihove romantike i erotike.

Gde se najviše slažeš sa dečkom? U krevetu ili...

- Pa verovatno u krevetu, da. Pokušava da napravi od mene patrijahalnu ženu, želi da obrišem "Onlifens", pobrisao mi je sve sponzore iz telefona, ali ako ne uspemo, pronaći ću ja novog vrlo brzo!

Da li si upoznala njegove roditelje? Da li znaju da im je potencijalna snajka Deniz Dejm?

- Nisam ih upoznala, niti ću, po svemu sudeći. Svi ti muškarci žele da se operu od tih starleta, mislim, koja majka bi želela da ima starletu za snajku, tako da ne znam kako će se to odvijati, ali od mene je teško oprati se! (smeh)

Kako ti ide "Onlifens"? Koliko zarađuješ?

- Baš mi dobro ide, u igri je ozbiljna lova! Dosta je para u pitanju, ne bih otkrivala cifre, znate kakva je situacija, inflacija je, narod teško živi i ne bih se bahatila s ciframa. Pre bih pomogla nekome ako treba.

Istakla si više puta da voliš sponzore. Šta je najskuplje što si dobila kao poklon?

- Uf, pa bilo je baš dosta... Jedan je čak hteo da mi kupi stan, ali ta priča je brzo završena, nismo se nešto poklopili. Volim da živim u centru grada, sada imam svoj stan i mogu sve sama da priuštim, ne treba mi sponzor.

Sandra Čaprić je najavila da će te tužiti zbog onog okršaja u "Zadruzi". Da li ti je stigla tužba?

- Nažalost, tužba mi još uvek nije stigla. Ako joj treba pomoć da dođe do moje adrese, neka mi "sklizne" u moj inboks, daću joj adresu, da devojka ne brine i da tužba stigne što pre i na vreme. Ja ću joj naravno uzvratiti protiv tužbom.

Šta misliš o Sandri i njenom ponašanju nakon "Zadrugre"? Mnogi kažu da se baš promenila i da to nije ona Sandra iz Bele kuće ?

Ona je skroz drugačija, ne znam šta bi moglo da bude u pitanju... Ali puno je spekulacija - ističe Deniz, pokazavši prstom na nos, aludirajući da Čaprićeva koristi nedozvoljene supstance.

Da li aludiraš da Sandra koristi neke nedozvoljene supstance?

- Ja to nisam rekla! (smeh)

Kako komentarišeš ovaj preokret u "Zadruzi", po svemu sudeći Zola se zaljubio u Viki?

- Je l' tako? Pa neka budu srećni ako su zaljubljeni, ja sam uvek za ljubav. Ako može i jedna nemoralna devojka kao ja da pronađe dečka, može i Zola, parazitska seljačina, da pronađe devojku. Želim im sve najbolje!

Malo je falilo da postaneš snajka Dervente! Izgleda da nemaš sreće.

- (smeh) Iskreno, ne bih o tome, dečko će mi gledati verovatno ovaj intervju, tako da ja se perem od te priče! Ništa se nije desilo, ja sam ispod pokrivača radila samo medicinski pregled!

Sa kojim muškarcem iz "Zadruge" bi napravila saradnju za "Onlifens"?

- Sada stvarno ne smem da pričam o tome, ali možda ću sa nekom devojkom. Sad se dogovaram sa Monikom Jovanovskom, ona je već otvorila svoj profil na "Onlifensu". Kačićemo neke zajedničke vruće slike, tako da ih možete pogledati. Pozdravljam moju drugaricu ovim putem.

Rekla da su ti ove štikle 20-ice. Milica Pavlović u pesmi "15ica" kaže: "Ubica s 15icom štiklom - to sam ja", a šta si tek onda ti?

Šta sam tek ja! (smeh) Ja sam žena od dva metra sa 20-icom štiklom, sa visokom ženom nema zameranja! Ko me napadne - nisko će pasti!

Autor: P. R. / D. T.