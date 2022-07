U NEKOLIKO KAZINA JE IZUZETNO CENE! Lepa Lukić REDOVNA u kockarnicama, zbog svog poroka ostala bez stana od 120.000 evra!

Ona ne krije da voli ovaj vid zabave.

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić ne krije da voli da kocka iako je nervira to što se na tome često potencira u javnosti. Ona to smatra igrom i razonodom, pogotovo otkako je u penziji i, kako tvrdi, ima limit koji mesečno ne prelazi.

Navodno, odredila je jednu od tri penzije koje prima za strast, pa tako za kocku ima na raspolaganju nekih 500 evra na mesečnom nivou. Međutim, ako se uzme u obzir da je Lepa u penziji već oko dve decenije, ona je samo kao penzionerka prokockala stan u Beogradu od 120.000 evra.

- Iako to zvuči strašno u poređenju koliko je trošila dok je bila u punoj snazi, to je za nju smešno. Ona se sada samo igra, zabavno joj je da ima neki štek za tu razonodu, pa mesečno skrcka celu jednu penziju na kocku, a poznato je da ima nekoliko penzija. Jednu koju je sama zaradila, jednu kanadsku od pokojnog supruga i nacionalnu, koju je, kao umetnica, dobila za posebne zasluge - priča izvor blizak pevačici i dodaje:

- Lepa obično potroši oko 500 evra od penzije do penzije i uvek se zaustavi tu, ne ubacuje više ukoliko se desi da neki put počne brutalno da gubi. Nekad i dobija, pa joj se taj fond od 500 evra uveća. Sve je to zabavlja, svako ima neku zanimaciju kad ode u penziju, a njoj je ta.

Lukićeva ima nekoliko kazina koja posećuje i u kojima je svi znaju i veoma je cene i poštuju.

- Ljudi misle da ja spavam u kazinu, a 60 dana nisam izlazila za vreme korone. Kakva je to glupost da ne izlazim iz kazina, pa ne mogu da ne jedem i ne spavam - govorila je Lepa ranije i čak bi se i ljutila, ne zato što nije istina da daje pare na kocku, već zbog toga što smatra da u njen novčanik ne treba niko da zabada nos:

- Za moje pare mogu da budem gde god hoću. Nisam ukrala, šta se to koga tiče. Narod zna da ja volim da igram, nisam zaslužila da me napadaju. Umem ponekad da zaigram i ne krijem to, zna i vrabac, a narod me nije napustio ni ako se kockam.

