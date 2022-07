Šok otkrića!

Otac pokojnog Vidoja Ristovića, Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof tvrdi da je njegova snajka Nikolina Pišek pokradala istoričara umetnosti. On je sada progovorio o novom sefu, koji voditeljka navodno ima u Zagrebu i u kom se, najverovatnije, nalazi zlato i novac u vrednosti od nekoliko stotina hiljada evra.

Miša Grof je ispričao da je Nikolina deo novca tamo skladištila s obzirom na to da je njegov sin na hiljade evra prebacivao na njene račune u Hrvatskoj. Ristović takođe tvrdi da je Nikolina ispraznila sef koji su poneli na more u avgustu 2020, a u kom su bili zlato, satovi i na hiljade evra, kao i da je za krađu optužila lopova koji zapravo i ne postoji.

- Nikolina je odnela sve iz sefa koji su Vidoje i ona poneli na more kad se desila ona čuvena pljačka, o kojoj su tada brujali mediji. Nikakav lopov tu nije bio posredi, samo ona. To je sve bilo dobro smišljeno do poslednjeg detalja. Tada je njoj navodno odneto zlato u vrednosti od 270.000 evra i 68.000 evra u kešu. Neki ljudi s kojima sam kasnije stupio u kontakt rekli su mi da su bili i satovi u sefu. Posle sam saznao da verovatno postoji i drugi sef, za koji nemam ni ključ ni šifru. To samo Nikolina zna jer se on nalazi u Zagrebu - priča Miša i nastavlja:

- Ko zna šta se nalazi u tom jednom sefu, kom ja nemam pristup. Što bi bilo kome pričala šifru kad je kod nje u Zagrebu. Moj sin je njoj slao pare svakog meseca na hrvatske račune. Izdržavao je celu njenu porodicu, kupovao kola na koja se pokazivalo prstom. Već sam vam rekao da je i njenom bratu kupovao automobile. Novcem je ona raspolagala, tako da mogu misliti šta je sve u tom sefu. Sigurno ima neki štek.

Miša Grof je otkrio i da se svakodnevno sastaje s advokatima jer na pravi način želi da osigura svoje umetnine.

- Već nekoliko dana se sastajem s najboljim pravnicima u zemlji. S njima se dogovaram oko toga šta mi je najbolja opcija jer nameravam da osiguram sve svoje umetnine. Nikolina je ranije gledala kako da proda neke stvari, sastajala se s ljudima, ali, na sreću, u tome nije uspela. Sve ću da osiguram, znate vi koliko sve to vredi - rekao je Miša, pa pomenuo i pokojnog Arkana, kom je prodavao neke od najvrednijih slika:

- Arkan i ja smo bili drugari još od detinjstva. Nikada mu ništa nisam poklonio jer on to nije želeo. Hteo je sve da plati, vodio se time: "Čist račun, duga ljubav."

Grof kaže i da mu se do danas nije javila žena u čijem je stanu Vidoje preminuo kada je bio na masaži. u

- Skoro sam razmišljao o onoj ženi u čijem je stanu preminuo moj sin. Ona se nikad više nije javila, a ja sam od vas saznao da je ona iz Valjeva, a da u Beogradu radi. Možda je i ona nešto petljala s novcem, ko zna. Možda nešto krije. Ja niti imam broj niti mogu da je pozovem za neke detalje.

Autor: M.K.