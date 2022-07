PEVAČ NEDELJAMA SE*S IGRICAMA SMIRUJE LJUBAVNIKA DA NE PROGOVORI! Novi detalji gej afere oženjenog muzičara i frizera!

Gej afera pevača za svojim frizerom uzdrmala je srpsku estradu, a veza navodno traje već godinu dana.

Njih dvojica su uspevali da drže u tajnosti njihov odnos sve do sada, kada je blizak prijatelj mlađanog frizera pustio jezik.

- Njih dvojica nikada nisu razmišljala o mogućnosti da im se dogode emocije. Uživali su jedan u drugom i posebno ih je uzbuđivalo to što je njihov odnos tajan i zabranjen. Vikend viđanja su kroz prerasla u svakodnevna, a ubrzo je postalo jasno da su do ušiju zaljubljeni. Frizeru je ubrzo počelo da smeta to što njegov partner ne prestaje da se pojavljuje sa suprugom gde god da krene - kaže dobro obavešten izvor.

- Usledile su svađe i pretnje frizera da će sve ispričati medijima, pa pevač nedeljama smiruje svog ljubavnika seksom i obasipa ga poklonima - priča izvor, koji tvrdi da folker bez reči ispunjava sve fantazije svog frizera.

- Svestan da njegov partner pati dok on krije da voli muškarca, ne propušta priliku da ga zadovolji i usreći kada god mu se ukaže prilika. Posebno ih pali frizerski salon i stolica na kojoj imaju seks - navodi izvor, koji smatra da pevač neće moći još dugo da kupuje mir seksom.

- Pevaču je jasno koliko ga taj dečko voli i da ne želi da ga izgubi, ali ono što je izvesno jeste da će ta ljubav ovim tempom brzo prerasti u mržnju i da će frizer pući i ispričati sve javno - zaključuje izvor.

Autor: Pink.rs