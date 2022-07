Vesna Zmijanac obožavala druženje sa ŽESTOKIM MOMCIMA, a evo šta je Ćenta sve radio ZBOG NJENE LJUBAVI! Bili u TAJNOJ VEZI! (FOTO)

Osim njenog atraktivnog izgleda, privukao ga je njen mangupski stav.

Vesna Zmijanac bila je seks-simbol osamdesetih i početkom devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji. Skoro da nema muškarca koji nije uzdisao za njom, koji je nije poželeo, a imali su je samo oni koje je ona birala. Jedan od onih, tvrde svedoci iz tog perioda, bio je i Rade Ćaldović Ćenta, s kojim je, kako kažu, bila u tajnoj ljubavi.

Opasan momak, koji nije harao samo na prostoru bivše Jugoslavije već je bio strah i trepet u Evropi, voleo je Vesnu. Osim njenog atraktivnog izgleda, privukao ga je njen mangupski stav. Ona o ljubavi s njim nikad nije javno pričala, ali jeste o druženju s mnogim žestokim momcima.

- Voleli su me i ja sam njih volela. Poštovali su me, i ja sam njih. Često su bili galantni prema meni. Jednom sam dobila pun gepek šanirane garderobe na poklon. Bila sam im drugar i u piću i u kocki. Znala sam da uz njih i s njima spiskam za jedno veče celu moju zaradu. Sad mi je ostalo samo sećanje. Svi su mrtvi - izjavila je jednom prilikom Vesna.

O Ćenti je ćutala, ali koliko mu je bila draga otkrio je Kristijan Golubović u intervjuu za Svet.

- Ona je dosta radila u Nemačkoj i nekoliko puta me je molio pokojni Ćenta da intervenišemo za nju jer su gazde klubova znale da je ne plate. Ćenta je baš bio dobar s njom, on nam je pričao da je luda, začas može da se potuče, da ne da na sebe. Bila je spremna na sve. Bila je okružena mangupima. Ja sam išao u Štutgart na Ćentin zahtev da joj pomognem da naplati nešto i pohapsili su nas jer nas je taj gazda prijavio za iznudu novca. Ćenta je uvek lepo pričao o Vesni. Ona mu je jednom prilikom rekla: "Ako ti ne možeš ovo da mi završiš, ja ću lično dići lokal u vazduh, jer taj novac sam krvavo zaradila" - rekao je Kristijan i nastavio:

- Ja nisam verovao da je toliko luda, ali kaže mi Ćenta: "Krile, nemaš pojma koliko! Opasna je."

A da jeste opasna, uverio se i njen nekadašnji partner, na koga je navodno pucala 1998. godine jer je na silu pokušao da joj uzme novac. U pitanju je bilo 100.000 tadašnjih maraka, koje joj je dao da otvori svoju televiziju, ali je ona većinu novca navodno uložila u kuću na Bukulji. Tražio je da mu vrati pare, ali ona je odbijala govoreći, pisali su mediji, da je to bio poklon, a ne pozajmica. A kad joj je on jedne noći upao u kuću s namerom da na silu uzme pare ili nakit, ona ga je zatekla kako pretura po stvarima i u strahu za život, kako se pisalo, dograbila je pištolj i ispalila dva metka. Za to nikad nije odgovarala.

Vetar u leđa Vesni su davali upravo opasni momci s kojima je bila bliska, posebno Ćenta. Bio je deo ekipe Ljubomira Magaša, zvanog Ljuba Zemunac, s kojim je odrastao, a posle čijeg ubistva je postao "kum" jugoslovenskog podzemlja. Bio je blizak i sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, s kojim je harao Nemačkom i Švedskom.

Ćenta je bio osuđivan za iznudu, razbojništvo, nemačka policija ga je teretila za 37 različitih krivičnih dela, ali je većina odbačena zbog nedostatka dokaza. Odležao je tri godine i četiri meseca zbog reketiranja vlasnika jednog kockarskog kluba.

Ubijen je u noći između 14. i 15. februara 1997. ispred Kluba književnika, zajedno sa svojom devojkom, kumom Cece Ražnatović, voditeljkom Majom Pavić. Pričalo se da je njegova likvidacija plaćen 220.000 maraka.Po izlasku iz kluba "F6" seli su u automobil, a iz drugog vozila je otvorena paljba. Pogođen je sa četiri metka u grudi, a Maja jednim u grudi i jednim u čelo. Bila je kolateralna šteta, ubijena je jer je bila svedok, a sumnjalo se da je možda i poznavala ubicu.Prema policijskim izvorima, ubistvo je izveo Milan Roganović Rogo, žestok momak poreklom iz Crne Gore, ali su to ostale neutvrđene informacije, jer je i Rogo ubijen samo nekoliko meseci posle Ćente, 7. juna 1997. godine.

