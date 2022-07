Nove šokantne informacije o temi o kojoj bruje svi nedeljama!

U ''Novom jutru'' na televiziji Pink kod Jovane Jeremić gosti su bili: Ružica Kralj, Ivan Gajić, Jovan Ilić, Vlada Kečina, Gordana Dragičević.

Oni su komentarisali slučaj o kojem nedeljama bruje svi domaći i regionalni mediji - misterioznu smrt istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, kao i javni rat njegovog oca Miše Grofa i njegove snajke, Vidojeve udovice, voditeljke Nikoline Pišek.

Šta se postiže napadima na Nikolinu Pišek od strane Miše Grofa? - glasilo je Jovanino pitanje.

- U svakom intervjuu on nju krivi za smrt svog deteta. On tvrdi da je ona Vidoja indirektno ubila svojim ponašanjem. On je uvek morao u hotelu da spava, dok je ona bila u Boegradu, onda sve to oko novca... - rekao je novinar Ivan Gajić i dodao:

- Mislim da se posle mnogo godina dešava Holivud u Beogradu. Imamo jednog ultra bogatog čoveka, imamo jednu prelepu, poznatu ženu. Sve ovo što se dešava je za medije mnogo zanimljivo, pogotovo jer imamo priče sve iz prvog lica.

Da li je tačno da je Miša potajno zaljubljen u Nikolinu, pa je zato ovako napada u medijima?

- Nisam čuo to da je zaljubljen u nju - rekao je Gajić.

- Nikolinina i Vidojeva veza bila je karmička. Nikolina je puna tajni. Ona je jako tajanstvena žena, vatrena i eksplozivna... Vidoje se nikad nije Nikolini predao do kraja. mislim da ona tu ima jednu veliku povređenost duše. Sad je karma sve što radimo, to će nam se vratiti. Otac Miša Grof je vrlo svoj, mislim da ima nešto u znaku strelca. On voli materijalno i neće tako lako da se odrekne materijalnog. Njegov poraz je da izgubi sina. Nikolina je inteligentna i jaka... - rekla je astronumerolog Ružica Kralj.

- Oni nisu uspeli da reše na sudu neke stvari. Grofa najviše boli to što govori da je ona njega ubila. On na sudu to ne može da dokaže. Ja ne znam nijednu osobu koja bi ostala imuna na napade koje je Nikolina preživela - rekao je Ivan Gajić.

- Ja sam sa Nikolinom u kontaktu stalno, zvala sam je da dođe u emisiju, ona mi je rekla da sada s pravne strane nije momenat. Rekla je da ako bude davala neku ispovest da će to biti za naš program. Nikolina, a i Miša Grof će biti gosti jutarnjeg - otkrila je Jovana Jeremić.

Autor: M.K.