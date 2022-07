DEJAN BIO UZ NJU SVE DO SAMOG KRAJA! Aleksandra Nikolić osvojila 6. mesto u Zadruzi 5! DALILA I CAR OVIM POTEZOM POKAZALI DA LIKUJU ŠTO JE PRE NJIH NAPUSTILA IMANJE!

Pratite iz minuta u minut superfinale pete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, a i šire!

ALEKSANDRA NIKOLIĆ JE OSVOJILA ŠESTO MESTO!

03:41 - Kada je došla do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić, Aleksandra je imala priliku da zatekne veoma prijatnu situaciju. Naime, i Dejanovi i njeni najbliži, sačekali su je kod narandžaste i roze sofe, nakon čega su je svi pohvalili i izrazili zadovoljstvo njenim učešćem.

Tokom proglašenja onog ko napušta Zadrugu kao šestoplasirani, Anđela Đuričić i Aleksandra Nikolić ostaje su jedine preostale, a nakon što je voditelj Ognjen Amidžić rekao d aje Aeksandra izbačena, Filip Car i Dalila Dragojević su odmah čestitali Anđeli, i likovali nad još dužim ostankom u superfinalu.

03:39 - Aleksandra Nikolić je zauzela šesto mesto!

03:30 - JOŠ JEDAN GONG ZA VEČERAS!

SANDRA REŠIĆ JE OSVOJILA 7.MESTO!

Verujem da će Anđela daleko da dogura! - dodala je.

03:21 - Rešićeva je potom komentarisala i činjenicu da je važila za najpedantniju osobu, dodajući da je ona samo cenila mesto gde se nalazila, te da ju je bilo sramota da kamare usnime nered.

03:13 - Sandra gleda svoj profil.

03:11 - Sandra je, po samom ulasku u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević, pala u strastven zagrljaj, nakon čega je usledio i poljubac sa njenim dečkom Anđelom Rankovićem, zbog čega su usledile i ovacije prisutnih.

03:08 - U iskrenom razgovoru sa voditeljem Milanom Miloševićem, Sandra je priznala da ne može da veruje da je stigla do ovog mesta i sedme pozicije.

03:07 - Anđelo priznao da je očekivao mnogo veću poziciju kada je u pitanju njegova devojka Sandra. Dodao je i da je posebno ponosan na činjenicu da ljudi imaju samo reči hvale za nju.

03:01 - Rešićeva je, nakon što je došla do voditelja Darka Tanasijevića imala još jedan emotivan i dirljiv susret sa majom Cicom. Ona je potom, govoreći o preostalim učesnicima rekla da je njeno najveće razočarenje Dejan Dragojević. Kako je dodala, to nije zbog njegove situacije, već zbog njegovog odnosa prema njoj.

02:49 - Sandra Rešić je osvojila 7. mesto!

02:44 - Drugi deo rekapitulacije svađa u Zadruzi 5.

MIROSLAV MIKI ĐURIČIĆ JE OSVOJIO 8. MESTO!

02:36 - Nakon što je odgledao svoj profil, Miki je još jednom pohvalio sve učesnike koji su stigli do superfinala, ističići da je svaki učesnik na neko način doprineo Zadruzi i ovom projektu.

- Mislio sam da će Stefan makar biti drugi, za to sam se razočarao! jedine dve normalne opcije za mene su Anđela i Sandra, i nadam se da ima kosmičke pravde. Iznenađen sam zbog Stefana! - komentarisao je Miki.

02:28 - Miki je u razgovoru sa Milanom Miloševićem istakao da je ponosan na činjenicu da je on jedan od rektih učesnika koji nije prevario suprugu. On se potom zahvalio brojnoj publici koja je glasala za njega.

02:23 - Rekapitulacija svih svađa u Zadruzi 5.

- Za mene je Miki pobednik! Nikada nisam sumnjala u njega, a bilo je ljudi koji jesu - rekla je Mikijeva supruga.

02:18 - Za Đuričića je peta sezona Zadruge nešto potpuno drugačije, jer je, po prvi put, uspeo da stigne do samog superfinala. Kao što je poznato, Miki nijednom do sada nije izdržao da dođe do samog kraja, a za njega je ovo, čini se, ogroman uspeh, što je i sam otkrio voditelju Darku Tanasijeviću.

02:15 - Miroslav Miki Đuričić je osvojio 8. mesto!

02:10 - GONG! UDKORO ĆEMO SAZNATI KO JE OSMOPLASIRANI!

STEFAN KARIĆ JE OSVOJIO 9. MESTO!

Trudio sam se da budem kakav treba da budem. Pobednik sam za sebe, pokazao sam neku drugu sliku, i prezadovoljan sam. Ispravio sam neke stvari, i dosta naučio - konstatovao je Karić.

01:51 - Po ulasku u studio, Karić je sa voditeljkom Dušicom Jakovljević imao priliku da čuje sud pojedinih bivših zadrugara, koji su se složili u ideji da je Karić ipak trebao duže da ostane na imanju. Nakon toga, Karić je pogledao svoj profil.

01:47 - Karić je u razgovoru sa voditeljem Milanom Miloševićem otkrio da je ponosan na sebe, a posebno na svoju porodicu koja je sve vreme bila sa njim, i uz njega. Kako je istakao, ljudi su na kraju rijalitija počeli da pokazuju svoja prava lica, dodajući da su mnogi upropastili slike kakve je imao o pojedinima.

01:42 - Nakon što se pridružio voditelju Darku Tanasijeviću, Stefan Karić je najpre poleteo u zagrljaj svoje devojke Jovane Ljubisavlkević, nakon čega se pozdravio sa ostalim članovima brojne porodice. U razgovoru sa Ivanom Šopić, Stefan je istakao da je maštao o finalu i ovoj večeri kada će ugledati draga lica.

Stefan je moralni pobednik - naglasio je Osman Karić.

01:38 - Stefan Karić je osvojio 9. mesto!

01:34 - GONG!

MILICA VESELINOVIĆ JE OSVOJILA 10. MESTO!

01:30 - Milica je potom, u studiju kod Dušice Jakovljević, imala priliku da pogleda svoj profil, koji je bio rekapitulacija njenih ljubavnih svađa sa Mensurom Ajdarpašićem, koji je i dalje aktivni učesnik, odnosno, superfinalista.

01:28 - Veselinovićeva je nakon što je pušten klip ljubavnih svađa u zadruzi, razgovarala sa voditeljem Milanom Miloševićem, gde je prokomentarisala pozdravljanje sa bivšim dečkom. Ona je istakla da je izašla sama, zadovoljna i srećna, i da je to razlog što mu je samo pružila ruku po izlasku. Ona je dodala da svima želi sreću od srca, ističući da se u Zadruzi našalila kada je rekla, da će nakon izlaska kontaktirati Mensura Ajdarpašića.

01:20 - Rekapitulacija ljubavnih svađa u Zadruzi 5.

01:14 - Milica Veselionović imala još jedan emotivni susret sa bratom Lazarem, nakon čega se susrela sa ocem i majkom. Tom prlikom, Veselinovićeva je dobila veliki buket cveća od strane porodice koja je sačekala kod voditeljke Ivane Šopić.

01:10 - Milica Veselinović je osvojila 10. mesto!

JOVANA TOMIĆ MATORA JE OSVOJILA 11. MESTO!

01:04 - JOŠ JEDAN GONG!

01:01 - Matora srela najbolju drugaricu Tamaru i rasplakala se, nakon čega je imala priliku da vidi svoj profil.

Ona mi je najbolji prijatelj na celom svetu! - jecala je Matora.

00:59 - Matora u razgovoru sa voditeljem Milanom Miloševićem prokomentarosala svoj odnos sa MC Alex.

00:52 - Plejada ljubavnih klipova.

00:50 - Matora je još jednom, pri susretu sa voditeljima Darkom Tanasijevićem i Ivanom Šopić imala priliku da se susretne sa rođenim bratom, gde je podelila premijerne utiske nakon ispadanja iz trke za pobedu.

00:45 - Jovana Tomić Matora je osvojila 11. mesto!

LEPI MIĆA JE OSVOJIO 12. MESTO!

00:40 - NAPRAVLJEN JE JOŠ JEDAN PRESEK!

00:34 - Bivša zadrugarka Ana Spasojević je, tokom intervjua Lepog Miće, raskrinkala Nikolu grujića Gruju, ističući da se obratio Mimi šarac, i pretio joj.

00:30 - Lepi Mića je stigao kod voditelja Milana Miloševića, gde je, nakon kratkog razgovora sa njim, tokom ulaska u studijo, dobio ovacije zadrugara.

00:28 - Sandra Čaprić je kao bivša učesnica prokomentarisala svoje učešće, kao i MC Alex, ocenivši njeno učešće kao uspešno.

00:24 - Lepi Mića je kao jedan od najstarijih učesnika osbvojio 12. mesto, na šta je, kako je otkrio voditeljima Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić, izuzetno ponosan.

00:20 - Lepi Mića je osvojio 12. mesto!

00:15 - NAPRAVLJEN JE JOŠ JEDAN GONG!

MC ALEX JE OSVOJIILA 13. MESTO!

00:10 - Nakon što je odgledala svoj profil, MC Alex je zajedno sa voditeljkom Dušicom jakovljević i starim zadrugarima prokomentarisala svoje učešće. Kako je otkrila, susret sa porodicom bilo je nešto što se rečima ne može opisati. Komentarisala je i odnos sa Matorom, gde je najavila da će se videti napolju.

00:07 - Alex je stigla do voditelja Milana Miloševića, gde je pojedine zadrugare nazvala folirantima.

00:06 - Dok je MC Alex pristizala u limuzini, u studiju se dogodila svađa između lazara Čolića Zole i Nevene Savić.

00:00 - Mc Aleks je potom imala dirljiv susret sa sestrama, nakon čega su sve tri zaplakale. Pošto su se smirile, Aleks je zajedno sa stestrama i majkom razgovarala sa voditeljima Darkom Tanasijevićem i Ivanom Šopić.

23:53 - Mc Aleks je zauzela 13. mesto!

23:50 - NAPRAVLJEN JE JOŠ JEDAN GONG!

LAZAR ČOLIĆ ZOLA OSVOJIO JE 14.MESTO!

23:47 - Nakon što je odgledao profil koji je predstavio rekapitualciju njegovog učešća u rijalitiju, Čolić je istakao da je sve što se večeras dešava u Šimanovcima, nešto šta vredi doživeti, nazivajući ga nestvarnim.

23:46 - Zola pozira novinarima.

23:45 - U prelepoj limuzini, Čolić je stigao i do voditelja Milana Miloševića, gde mu se pridružila i Bosa Čolić, njegova majka, koja je otkrila da je od svih devojaka koje su prošle kroz Čolićev život, Nevena savić njen jedini favorit.

23:38 - Zola je, nakon vožnje čamcem, došao i do voditelja Ivane Šopić i Darka Tanasijevića koji su čuli premijerne utiske Čolića, nakon što je osvojio 14. mesto u superfinalu najgledanijeg rijaliti formata na ovim prostorima.

23:32 - Lazar Čolić Zola je osvojio 14. mesto!

NIKOLA GRUJIĆ GRUJA OSVOJIO JE 15. MESTO

23:23 - Gruja je, nakon što je odgledao svoj rijaliti profil, razgovarao sa voditeljkom Dušicom Jakovljević. Nikola je, komentarišući svoje učešće, voditeljki otkrio da Mima Šarac koja je bila njegova izabranica tokom rijalitija, nije dala dovoljno sebe kako bi njihov odnos napredovao i opstao do samog izlaska. Tokom intervjua, Grujić se sve vreme raspravljao i svađao sa bivšom devojkom.

23:19 - U razgovoru sa voditeljem Milanom Miloševićem, Gruja je istakao da je sve što se desilo u rijalitiju trenutno nije njegova interesna sfera, već da sredi porodične probleme.

23:11 - Gruja je potom imao vrlo emotivan susret sa sestrom, nakon čega je razgovarao sa voditeljima Ivanom Šopić i Darkom Tanasijevićem, gde je otkrio prve impresije nakon ispadanja.

23:00 - Nikola Grujić Gruja je osvojio 15. mesto!

ANĐELO RANKOVIĆ OSVOJIO JE 16. MESTO

22:53 - U razgovoru sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, Ranković je najpre pogledao svoj rijaliti profil, koji je predstavio rekapitualciju njegovog učešća. Ranković je potom otkrio da bi neke stvari u rijalitiju zasigurno promenio, dodajući da bi, da je mogao, ranije ušao u odnos sa Sandrom Rešić.

- Time bih rešio neke stvari koje su me kasnije koštale - naglasio je Ranković.

22:52 - Anđelo pozira novinarima.

22:47 - Anđelo Ranković je na samom ulazu u studio, gde će porazgovarati sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, voditelju Milanu Miloševiću otkrio da od razgovora sa Dalilom Dragojević po izlasku nema ništa, već da će da se fokusira na odnos sa Sandrom Rešić. Ranković je, ćaskajući sa Milanom, dodao da je njegov jedini favorit upravo njegova devojka Sandra.

22:46 - Voditeljka Dušica Jakovljević je razgovarala sa bivšim zadrugarima, gde je Đole Kralj otkrio da ne smatra da Nikola Grujić Gruja treba da se nađe u superfinalu.

22:42 - Anđelo Ranković je imao priliku da porazgovara sa voditeljima Darkom Tanasijevićem i Ivanom Šopić, gde je, zajedno sa svojim drugovima koji su bili njegova podrška, prokomentarisao svoje učešće, ali i saznao šta oni misle o njegovoj devojci Sandri Rešić. Ranković je potom imao priliku da porazgovara sa Cicom Rešić.

22:35 - PRVI GONG! Anđelo Ranković je prvi superfinalista koji je napustio velelepno imanje, i osvojio 16 mesto.

22:27 - Rekapitulacija učešća svih 75 učesnika koji su imali priliku da uđu, i takmiče se u Zadruzi 5.

SUSRETI SUPERFINALISTA SA PORODICAMA

22:20 - Jovana Tomić Matora je takođe imala emotivan susret sa bratom! Dok je Nikola Grujić porazgovarao sa ocem, nakon čega se slomio i zaplakao.

22:18 - Majka i brat Milice Veselinović ušetali su na velelepno imanje, gde je Milica odmah nakon susreta sa majkom Anom zaplakala.

22:04 - Prijatelji Lepog Miće i porodica Dejana Dragojevića ušla je na imanje, nakon čega je Dejan odmah briznuo u plač i pao na kolena.

Gotovo je, nemoj plakati! - bodrio je David brata.

21:53 - Majka Sandre Rešić i ujak i sestra Filipa Cara ušetali su na imanje, nakon čega su odmah pali u zagrljaj svojih najdražih.

Ja ne znam kako ću majku pogledati u oči! - žalio se Car ujaku i sestri.

21:51 - Jovana Ljubisavlkević, bivša učesnica Zadruge 4, i ujedno devojka Stefana Karića, završila je u suzama kada je videla Stefana Karića.

21:45 - Naredni zadrugari koji su ugledali svoje najdraže bili su Stefan Karić i Aleksandra Nikolić. Karić je odmah pao u zagrljaj oca Osmanai devojke Jovane, dok je Nikolićeva grcala u zagrljaju svoje majke Slovenke.

Samo da ti kažem da je majka spavala manje od tebe! - rekla je majka Aleksandre Nikolić.

21:40 - Miki Đuričić i Lazar Čolić Zola bili su naredni zadrugari koji su ugledali svoje najmilije. Čolić je imao priliku da porazgovara sa majkom, dok je Miki sa suprugom razgovarao o svojoj ćerki.

21:37 - Majka od MC Aleks joj je nakon zagrljaja i poljubaca poručila da će o svemu što se dešavalo, razgovarati kod kuće.

21:32 - Voditelj Ognjen Amidžić imao je priliku da porazgovara sa superfinalistima, koji su otkrili prve utiske i impresije. Tom prilikom, Amidžić je najavio i posete porodica, a prve finalistkinje koje su imale priliku da ugledaju najmilije bile su Anđela Đuričić i MC Alex.

IMPOZANTNA STATISTIKA

21:24 - Verovali smo jedni u druge, i zajedno slavimo pola decenije rijalitija Zadruga! Posle 307 dana, proizveli smo 7.352 sata programa. Od velike ljubavne konfuzije, u Zadruzi je bilo 59 ljubavnih parova. Zadrugom je prošlo 75 zadrugara. Na imanju od preko 15.000 kvadrata, Drvo je sa Zadrugarima razgovaralo preko 11.000 puta. Na kocki su potrošlili 793.000 dinara. Zadrugari su 144 sata potrošili svađajući se, na adresu Zadruge je stiglo preko 2.000 pisama, itd.

21:22 - Plesači i plesačice su još jednom imali priliku da pokažu svoje umeće i raspamete sve prisutne svojim plesom.

21:18 - Velelepni vatromet! Nebo iznad Šimanovaca ukrasio je čarobni vatromet koji je oduševio milione koji prate finale omiljenog rijalitija!

21:10 - Nestvarni kadrovi iz Zadruge oduševili su sve prisutne. Konfete, vatromet, oldtajmeri i plesači samo su deo iznenađenja koje je najavila voditeljka Dušica Jakovljević.

21:02 - Počinje superfinalno veče ''Zadruge 5''. Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je pičetak superfinalne večeri.

21:00 - Spektakulrno otvaranje finalne večeri i veličanstven prizor na velelepnom imanju u Šimanovcima. Defile superfinalista ostavio sve bez daha!

Ove večeri, nakon 10 meseci, saznaćemo ko je pobednik pete sezone rijaliti programa "Zadruga". Dešavanja sa velelepnog imanja u Šimanovcima uživo možete pratiti na programima TV Pink, putem platforme Klik TV, kao i na portalu Pink.rs.

U trci za glavnu nagradu ostalo je 16 superfinalista i to Aleksandra Nikolić, Anđela Đuričić, Dejan Dragojević , Dalila Dragojević, Jovana Tomić Matora, Miki Đuričić, Sandra Rešić, Mensur Ajdarpašić, Milica Veselinović, MC Aleks, Nikola Grujić, Lazar Čolić Zola, Anđelo Ranković, Filip Car, Lepi Mića i Stefan Karić, a neko od njih će na kraju večeri biti proglašen pobednikom četvrte sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Kako možete glasati za svog favorita pogledajte u nastavku.

Nemojte dozvoliti da vašem favoritu izmakne pobeda i svojim glasom podržite onog ko je osvojio vaše simpatije.

Od 74 učesnika koliko ih je prošlo kroz Belu kuću, u istoj je ostalo njih 16 koji se bore za titulu najboljeg u petoj sezoni najgledanijeg rijalitija "Zadruga".

