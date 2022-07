ODMAH SE SUOČIO SA BUDUĆOM TAŠTOM! Anđela dočekali prijatelji i otkrili da li mu nešto ZAMERAJU - usledio RAZGOVOR sa Cicom Rešić! (VIDEO)

Drama!

U toku je veliko superfinale "Zadruge 5". Nakon što je Anđelo Ranković osvoji 16. mesto došlo je vreme da napusti imanje. Njega je voditelj Ognjen Amidžić ispratio do doka, a on će skuterom na vodi ići do novog dela Zadruge.

Njega su tamo sačekali voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić, ali su ga dočekali i prijatelji. Anđela su preplavile emocije čim ih je ugledao, a onda su podleili prve utiske.

Da li su ovo bila tvoja očekivanja?

Očekivao sam da izađem i ranije, mene kad uhvati bitno mi je samo da izađem. Hvala svima i hvala produkciji što su me pozvali. Drago mi je da sam ovde uživao, ali mi je drago i da sam izažao i mogu njih da vidim

Pitao si se da li će neštoda ti zamere, ajde odmah da čujemo. Šta ste mu zamerili? - dodala je Ivana.

Je l' treba nešto? Ništa mu nisu zamerili - složila su se oba druga.

Kako vam se sviđa Sandra Rešić? - pitao je Darko.

Ako je on srećan i mi smo srećni. Moramo prvo da je upoznamo. Super deluje preko televizora -

Voditelji su pozvali Cicu Rešić.

Podravili smo, slatki ste svi, mladi i lepi. Meni je bilo zabavno. drago mi je da sam te upoznala, pozdravi porodicu - rekla mu je ona.

Hvala i meni isto - dodao je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.