Ovo joj ne da mira!

Slavica Cica Rešić, majka Sandre Rešić, koja se bori za pobedu u petoj sezoni rijalitija ''Zadruga'' za Pink.rs otvorila je dušu o vezi ćerke sa Anđelom Rankovićem, otkrila kakvo mišljenje ima o potencijalnom zetu nakon susreta i upoznavanja sa njim u superfinalnoj noći, a onda priznala i sa kakvim se problemom borila, dok je njena naslednica bila u rijalitiju.

- Lepo se osećam, prijatno. Za mene je ova jako lep projekat, nije težak, kukaju da im je tepko, ne znam zbog čega... Ja sam optimista i uvek gledam a stvari lepo.. Meni se ovo dopada, nemam nikakve primedbe... Prezadovoljna sam. Sandra je dobro dete, nikad me nije razočarala, niti uradila nešto da bi me postidela. S obzirom na to da smo čitavog živtota živele same, mislim da nisam ni ja nju - rekla je Cica za Pink.rs i progovorila o upoznavanju sa Anđelom Rankovićem i njegovoj vezi sa Sandrom.

- Anđela nisam upoznala, ne znam momka, nikad ga pre nisam videla. Ja sam pre njega slabo pratila u rijalitiju. Vidim da je momak pedantan, kulturan, čula sam da je školovan. Sad moram sa Sandrom da razgovaram prvo da vidim da li je to ozbiljno. Mada, ja se ne mešam, ona ima puno godina, bilo bi smešno da se mešam. Stvarno ga ne poznajem, kad sam pružila ruku, vidim lep, čist, pedantan. Kad sam videla taj poljubac, Sandra mi je bila postiđena, u nekom spazmu je, nije bila takva do sada. Imala je duge veze, sad gledam da joj nije prijatno. Ne znam da li je to zbog mene i braće, znala sam da neće ići u tome do kraja. Ne znam, moram da je pitam šta joj je kad dodđemo kući. Dejan je kao drug izradio, ali nije to zbog njega. Sandra kad prekine jednom i izbriše jednom, kad preseče, od toga više neće biti ništa, nema tu prijateljstva i drugarstva - poručila je Cica i otkrila sa kakvim se problemom mučila, dok joj je ćerka bila u rijalitiju.

- Imam povređenu nogu, nisam htela Sandri da pričam sada. Hod mi sada stvara treperenje i nelagodnost. Bila sam sva zadihana da ona ne primeti da nogu vucaram - rekla je Sandrina majka i dodala:

- Celu ove sezone mi deluje zabrinuto, prošle sezone sam se ja više sekirala, nego ona. Ove godine je bila tužnija i umornija. Ja radim takav posao da sam mogla da joj kažem da mnogi imaju dosije kod mene. Mi to nismo ni tražile, ni gledale. Nije bitno to, bitno je kakav si - poručila je Cica Rešić za naš portal.

Autor: M.K. ; J. M. Đ.