Otkrila i zbog čega je odlučila da ugasi profil na društvenoj mreži i promeni broj telefona!

Mina Vrbaški pojavila se u superfinalnoj noći ''Zadruge 5'', a tom prilikom je za Pink.rs progovorila o nastavku veze sa Matejom Matijevićem, a onda je progovorila o skandalu veka - aferi Maje Marinković sa mužem Aleksandre Subotić, Petrom Pecom Raspopovićem.

Mina je progovorila i o tome koliko joj je i zbog čega trenutno potreban mir i odmor od svega, a otkrila je i da sa Matejom planira zajednički poslovni poduhvat.

- Malo mi prija mir i ne želim da dajem materijala da se izmišlja o meni. Seli su mi antifanovi na grbaču. Ugasila sam Instagram i promenila broj telefona, ne želim da dajem izjave. Tražim mir. Nema veze to sa Matejom. On i ja smo u odličnim odnosima, čujemo se i pričamo... Sad smo gledali za pesmu. Neke promene su se desilo kod mene. Planiramo da izbacimo zajedno pesmu. To mi je nekako najbitnije. Imala sam neki nemir, ali to nema veze sa njim. Mateja mi je prvenstveno pravi prijatelj - otkriva Mina i dodaje:

- Pripremala sam se za to da ne bude ništa od nastavla veze napolju. Ne treba ništa da forsiram. Rekla sam da iako ne budemo zajedno, imaću pravog prijatelja. On je neko ko mene zaista poštuje i ceni. Ko zna šta će biti. On želi da vreme provede sa porodicom sada - rekla je Vrbaški i progovorila o aferi o kojoj bruje svi mediji, a koju je razotkrio naš portal.

- Ništa mi to nije strano. Od takvih ljudi to može i da se očekuje. Ne znam ko može da ima poverenja u takvu devjku. Maja sve nas proziva i vređa. Ne znam odakle joj pravo da se oglasi i da kaže da joj je on dečko, ja bih se u zemlju zatrpala. Bila sam upućena koliko se družila sa Aleksandrom, videlo se to. Ne krivim ja tu toliko ni Maju. Krivim je jer je bila prijatelj Aleksandri, odnosno glumila je - rekla je Mina.

Autor: M.K. ; N . V.