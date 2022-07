Otvorio dušu!

Nikola Grujić Gruja pojavio se na spektakularnoj žurki povodom završetka pete sezone ''zadruge'' i tom prilikom za Pink.rs govorio o odnosu sa Mimom Šarac, o današnjem susretu sa ćerkama i ženom Ljiljom, kao i o tome kako je njegova porodica reagovala na njegovu javnu preljubu u rijalitiju.

- Još nisam odspavao, ne znam ni ja kako se osećam. Sreo sam se sa decom u Pančevu. Nešto neprocenjivo je zagrliti svoju decu posle 10 meseci. Dogovorio sam se sa Ljiljom da tamo dovede decu. Kad sam se tamo pojavio, oni su mi se zatrčali u zagrljaj i poljubili me. Samo su mi rekli: ''Tajo, tajo...' i zagrlili me i krenuli smo da se igramo... - počinje Gruja za Pink.rs i dodaje:

- Mili je rođendan za 6 dana, tako da ćemo sigurno nege otići. Teško da ću slaviti sa Ljiljanom, ali videćemo, i ako odem da proslavimo zajedno, biće to zbog njih dve. Nismo popričali o nama, ne osećamo potrebu da pričamo o pomirenju. Šta nosi dan ili noć, ne mogu da tvrdim. Naravno da sam joj se izvinio. Naravno da mi je žao - kaže Nikola i otkriva da ne može da veruje da je Mima posle svega sinoć zvala bivšeg dečka Amara.

- Kakvi vredno! Ja sam se zakleo da se neću više nikad javiti Mimi. Zvala je Amara sinoć i izvinjavala mu se? Kakva bolest! Ona je na snepčetu objavila snimak sa drugim likom kako ga je prevarila, on je video da ga je prevarila. Rekao je da oni to dole iz Tutina ne praštaju i da ga je blam što je sa njom bio. Šta reći o osobi koju si idealizovao i zavoleo je... Osećaš se kao najveći kreten - poručio je Gruja i otkrio da li će doći do pomirenja sa Ljiljom, ali i kako se njegova porodica postavila prema njemu zbog javne preljube.

- Mislim da je dovoljno što ću uvek biti tu za njih i što ću sve preusmeriti na njih tri sve što budem stekao. Porodica je reagovala mnogo blaže, nego što sam očekivao. Mislim da se oni tako nisu postavili, da bih bio u kanalu žešćem i da ne bih mogao ni da se pojavim ocvde večeras, niti mogao sutra da odem da snimim pesmu u studiju. Sreća je pto takve ljude imam oko sebe - rekao je Grujić.

Autor: M. K. ; N. V.