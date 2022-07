OTKRIO DETALJE KOJE NIKO NE ZNA! DVE DECENIJE mlađi bivši dečko Dare Bubamare PRIZNAO sve o vezi sa pevačicom - evo šta je Toni imao da kaže!

Iskren do koske!

Marko Dujaković Toni u žižu interesovanja dospeo je kad je kao bomba odjeknula vest da je Dara Bubamara u vezi sa 23 godine mlađim muškarcem. Mediji su pratili svaki njihov korak, pa i kako se provode na putovanjima po svetu. Uživali su dok je ljubav trajala, a nakon raskida ostali su u dobrim odnosima. Ovaj biznismen se do sada nije oglašavao. Prvi put za Kurir govori o vezi s Darom, povezanosti s drugim pevačicama, luskuznom životu koji vodi i otkriva čime se zaista bavi.

Postao si poznat zahvaljujući vezi sa Darom. U kakvom ste danas odnosu?

- Prijateljskom. Moja želja, a ni namera nije bila da budem deo javnosti, naročito ne preko svog privatnog iliti emotivnog života. Dara je prava dama i o njoj imam samo reči hvale. Cenim njen rad i karijeru i mogu da kažem da je pravi drug, divna majka i profesionalac.

Razlika u godinama između vas dvoje bila je glavna tema, voliš li inače starije dame?

- Volim žene sa kojima mi se poklopi energija. To je bio slučaj sa Darom. Razlika u godinama mi nije bila važna. Kod žene mi je važno da vodi računa o sebi tako što poštuje svoj lik i delo, neguje se i uvek je nasmejana. Ne volim namćore, uobražene i umišljene žene.

Ko je čovek za kog se tokom tvoje veze s Darom spekulisalo da ti je otac i da trošite njegove pare?

- To mi je najbolji prijatelj. On mi je mnogo pomogao i pogurao me da uspem kako u poslu, tako i u životu. On je moj prvi investitor i čovek koji je u mojoj ludoj zamisli video "to nešto".

Kažu da si startovao i druge poznate žene.

- Ništa ne krijem, ali nemam nameru da javno govorim o tome sa kim se viđam. Prvi put se javno oglašavam da bi ljudi čuli istinu. Znam da im je zanimljivo da čitaju ko je sa kim u vezi, ali smatram da takve stvari treba da budu deo privatnosti. Ono što objavim na društvenim mrežama dovoljan je pokazatelj šta želim da izađe u javnosti.

Deluje da živiš raskalašno?

- Živim normalno od svog rada. Okrenut sam poslu i putovanjima. Volim da obilazim svetske metropole, upoznajem njihovu kulturu, usavršavam jezik i da uživam. Raskalašno je prejaka reč u mom slučaju. Ja sam prosečna i normalna osoba koja samo živi i uživa u svom životu.

Čime se zapravo baviš?

- Glavni izvor prihoda dolazi od investiranja u kriptovalute. U taj svet sam ušao 2017. Bavim se i investicijama koje donose neverovatne profite. Radim sa nekretninama i luksuznim satovima.

Neki veruju da su kriptovalute prevara?

- Ne! Ljudima su kriptovalute predstavljene kao sredstvo brze zarade, što je netačno. A pored toga, mnogo ljudi je plaćalo i po nekoliko stotina, čak i hiljada za stručne savete pri investiranju, kurseve, kriptogurue i ostalo, a od toga su dobili samo gubitak sredstava. Iz svega toga automatski proizlazi da je to prevara. U mojoj firmi je sve transparentno, a investicije koje mi pružamo članovima iste su one koje mi uzimamo. Nema nikakve prevare, ali nema ni toga da ćete biti milioner preko noći.

Da li se kaješ što si zbog ljubavi s poznatom pevačicom postao poznat?

- U životu se ne kajem ni za šta, već samo idem napred. Za mene je ovo iskustvo više.

Autor: N.Ž.