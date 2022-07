Nije štedela reči!

Voditeljka Jovana Jeremić prokomentarisala je skandal koji je ovih dana uzdrmao javnost, a to je vest da je Maja Marinković preotela muža svojoj najboljoj drugarici Aleksandri Subotić.

- Ono što sam htela da kažem je da je mene frapirala vest da je Maja Marinković ćapila muža Aleksandri Subotić i ja to moram da prokomentarišem. Ona pesma "Drugarice, prokletnice, šta učini ti" ili "Ne znam šta misli devojka ta, kako je mogla biti tako zla, neću da čujem za njega i nju, moju bivšu drugaricu. Znam da ste bile ko nokat i prst, mora će sama da nosi svoj krst. Al nije ni on bolji od nje, od te male glupače" - rekla je Jovana i dodala:

- Prema tome, koliko je kriva Maja Marinković, koja je po mom mišljenju ispala jako nemoralna u ovoj situaciji, toliko je kriv i partner Aleksandre Subotić koji je zapravo i učinio da se njegova žena oseća toliko loše, koji je pristao da bude sa njenom najboljom drugaricom. Tako da odgovornost ne pada samo na Maju Marinković, već i na tog famoznog Pecu Raspopovića. Za mene su oboje krivi. A to što kažu "karma je ku*ka... Pa Aleksandra je ćapila muža svoje majke" to je bilo pa prošlo. Komentarišem ono što je sada, a to je da je Maja Marinković učinila jednu stvar zbog koje je pala u mojim očima. Ja ne trpim nemoralnost i ne volim to švalerisanje. Maja je mnogo lepa devojka i ja je baš gotivim, ali me je negativno iznenadila ovim postupkom, jer to ipak pokazuje njen karakter - da nije principijalna i moralna osoba. Veliki pozdrav od Jovane Jeremić. To je moj sud i moja analiza i zapamtite postoje tri kodeksa kojim se ja vodim u životu i ako se tih pravila budete pridržavali bićete omiljena žena među muškarcima, a još omiljenija među uspešnim ženama - zaključila je Jeremićeva i objasnila pravila kojih se ona drži:

- Prvo pravilo - nikada ne veram. Drugo pravilo - nikada nikome nisam švalerka. Treće pravilo - nikada nisam ukrala dečka svojoj drugarici. Meni su ti muškarci zabranjena priča, zabranjena zona. Njih špijuniram i mojim drugaricama javljam kada rade nedozvoljene stvari.

Autor: N.Ž.