Ne želi da komentariše previše!

Kako je Pink.rs došao do informacija od pouzdanih izvora, Mensur Ajdarpašić je nakon superfinalne žurke u "Zadruzi" završio u stanu koji je iznajmila Marijana Zonjić, te zajedno s njom proveo noć u centru Beograda.

Naime, Mensur je nedavno gostovao u emisiji "Amidži šou", a mi smo došli do saznanja da su Ajdarpašića vozači pokupili na istoj adresi na kojoj je Zonjićeva iznajmila stan. Podsetimo, tokom pete sezone "Zadruge", Marijana je priznala da su Ajdarpašić i ona imali intimne odnose, a kada smo upitali četvrtoplasiranog zadrugara o čemu se radi i ima li istine u svemu ovome, on je, kuneći su u majku, demantovao naše navode i ponudio da nas odvede u stan koji je on iznajmio po izlasku.

Ovim povodom smo kontakirali i Marijanu, koja je za Pink.rs istakla da su ona i Mensur sredili odnose na žurci nakon superfinala, ali da se tu priča završava.

Ma kakvi, Mensur i ja smo samo sredili naše odnose na superfinalnoj žurci, a ja sam po završetku otišla u stan sama - izjavila je Zonjićeva, a kada smo je upitali odakle baš slučajnost da vozač pokupi Mensura baš na njenoj adresi, rekla je sledeće:

Ne želim da komentarišem ovu temu, samo ću reći da sam ja otkako sam izašla iz "Zadruge" bila sama i tako će ostati do daljneg - zaključuje Marijana za Pink.rs.

