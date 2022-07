Razvezao jezik i raskrinkao sve tajne bivših cimera!

Bivši učesnik Zadruge Marko Đedović pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svim gorućim temama iz, ali i van zidina Bele kuće. Naime, on je izneo svoj sud o raskidu Sandre Rešić i Anđela Rankovića, govorio je o tajnim šiframa Dalile i Dejana Dragojevića, ali i o navodnom prijateljstvu Stefana Karića i Mensura Ajdarpašića.

- Meni je pukao film poslednjeg dana rijalitija i tada sam progovorio o nekim stvarima. Bilo mi je previše svega. Svi žele novac, a priznanje u vidu plastike ništa im ne bi značilo. Ne mislim na Dejana, već na sve koji su to govorili - počeo je Đedović, a onda progovorio o tajnim šiframa Dejana i Dalile u Beloj kući.

- Dalila je to meni izgovorila. Dalila mi je u pušionici rekla za neku krofnu. Dejan je na poslednjoj žurki doneo krofnu i to je bio neki znak Dalili, kako je ona rekla. Isto tako dok se svađala sa Carem govorila je o nekoj krofnici. Ti njihovi znaci nikad nisu prestajali. To su neke stvari koje je Dalila primećivala i meni pričala. Pričala je i o nekoj nejnoj košulji. Nešto ih je pratilo, ali želim da verujem da se to ne tiče njihovog obnavljanja odnosa. Ne znam da li su to radili sa željom da pecnu jedno drugog. Ne možemo znati pravu nameru - kaže Marko, a onda se osvrnuo na prijateljstvo Stefana i Mensura.

- Nikad nije tu ni bilo prijateljstva, niti će biti. To je jasno. To je bilo potencirano priajteljstvo. Ja se sećam kad je Stefan bio dobar drugar s Tomovićem. Njih je spojilo Osmanovo prijateljstvo s Mensurom, to je više bilo Osmanovo prijateljstvo nego Stefanovo. Mensur je neko ko ne prihvata ni od koga da mu se ukaže na neke stvari. Tako je i prošao. Nije ostvario svoj cilj, Stefan mu je pomagao da ostvari, ali ništa - rekao je Đedović pred premijernim kamerama i progovorio o raskidu Anđela i Sandre.

- Sreo sam se sa Anđelom. Nismo se prijatno pozdravili, nije bila prijatna situacija. Što se Sandre tiče, siguran sam da se ona zaljubila u Anđela, a on je još zaljubljen u Dalilu, u to sam apsolutno siguran. Verovao sam u neke stvari, da čoveku može izlet da se dogodi. Zašto čoveku ne bi bilo dobro sad kad je napolju. Smatram da je to zbog razdvajanja od Dalile. Očigledno je da Anđelo još pati za Dalilom. Ubeđivao me je i uveravao da nije tako i da to nije razlog njegovog stanja... Malopre sam se sreo i sa Dalilom, svo troje smo se u jednom momentu sreli. Mislim da je bilo dopadljivosti i s Daliline strane. Ona je neko ko ume da se zanese, pa da se vrati u kolosek. Mislim da je ona Anđela zavela i da je on još uvek zaveden. Što se nje tiče ne, ona voli Cara i dalje - kaže bivpi zadrugar, a onda je izneo svoje prognoze o tome da li će Dalila i Car opstati napolju u vezi.

- Mislim da njena veza sa Carem neće opstati. Njih je blizina i strast spojila. Dalila je posle svega emotivno razlupana, mislim da je Luna imala veći pritisak od Dalile. Muka mi je, reći ću joj da prestane da jauče i kuka.

