SASTAJU SE U SPA CENTRIMA I HOTELSKIM SOBAMA! Ovo su novi detalji LJUBAVNE AFERE hrvatske pevačice i srpske voditeljke!

Na javnim mestima uvek se viđaju u društvu.

Srpska voditeljka i hrvatska pevačica sve čine kako bi vreme provele zajedno, kada im obaveze to dozvole, ali da javnost ne otkrije da su njih dve u ljubavnoj vezi. Zato se ponašaju baš kao da su drugarice, te se za njihov odnos saznalo upravo od osoba koje ih poznaju, pa su primetile varnice.

Nih dve svoje susrete organizuju u Beogradu ili u Zagrebu, kada udata voditeljka u Hrvatskoj ima poslovne obaveze. Recept viđanja je isti. Na javnim mestima uvek su u krugu više ljudi, skoro da nikada ne sede jedna do druge, ali zato se prepuste uživanju u spa-centrima i hotelskim sobama.

- Dolazile su u hotel, koristile su usluge spa-centra. Opuštaju se u saunama, slanoj sobi i pored bazena, a neizostavne su i masaže. Pevačica ima sobu, pa se i tamo sastaju - ističe sagovornik.

- Njih dve bi, kažu izvori, volele da otputuju zajedno negde gde ih niko ne poznaje, ali je to nemoguće. Jedna ima nastupe, dok druga planira odmor sa suprugom. Za sada ovako funkcionišu, a nekoliko puta su išle zajedno i u šoping, pa su se kući vratile s punim kesama - završava izvor blizak ovom paru.

Ono što smo saznali je to da pevačici ne smeta što je voditeljka u braku. Iako sada gaji emocije prema pripadnici istog pola, i ona sanja da nađe muškarca pored kojeg će ostariti. Do sada je u ljubavi doživljavala samo poraze, a iz nekih veza je izlazila razočarana i povređena. U javnosti i u svojim intervjuima nije odavala takav utisak, ali oni koji je poznaju dobro znaju koliko bi volela da je sve to bilo drugačije i da se ostvarila kao porodična žena.

Voditeljka je pak posvećena mužu, a sada se spremaju za letovanje, na koje će uskoro otići, ali kontakt s pevačicom ne prekida.

Autor: Pink.rs