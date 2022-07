Vesna de Vinča progovorila je o svom iskustvu kada je autofagija u pitanju.

Vesna je sada u 37. danu kako ništa ne jede, a kako navodi to će raditi još tri dana do svog ukupnog 40. dana.

- Što se manje jede to si više koncentrisaniji i više prisutan. Ja sam samouka, ali isto tako sam i dosta čitala. Već 30 godina primenjujem gladovanje. Počela sam sa 5 dana, a svake godine sam povećavala. Preko 40 do 42 dana ne bi trebalo. Kraj treba da bude proizvod dve situacije. Doći ćete do idealne težine koja je vaša visina manje 12 ili u situaciju da se opet javlja glad. Inače posle 5. ili 6. dana gladovanja vama se glad gubi - rekla je Vesna.

Vesna se osvrnula i na one koji bi krenuli ovim putem i navela da nije za svakog isti recept i da bi pre odricanja od hrane težina trebalo da se smanji autofagijom.

- Ovo je u stvari čišćenje organizma od raznih nečistoća, masti, naslaga, cisti i tumora. U odnosu na težinu bira se način čišćenja, pa se to ubrzava. Oni koji su puniji odnosno imaju viška 20 do 30 kilograma. Oni moraju autofagijom da skidaju postepeno kilograme dok ne dođu na 10 do 15 kilograma od ove idealne. Tek onda mogu da idu radikalno - rekla je Vesna.

Navela je šta ona radi i šta unosi u sebe tokom dana. Potom se dotakla kako organizam funkcioniše tokom tog perioda.

- Kada ustanem uzmrem zeolit i trljam desni, jer se tu najviše uvlače otrovi. To se radi i uveče. Nakon toga pijem čaj od žalfije. Voda sa limunom koliko god. Mi jedemo u toku dana, ali ne spolja već sebe. Prvo izlaze otrovi, pa onda masti. Potom idu te neke patogene forme. Poslednja faza je obnavljanje organa. Posle 13. i 14. dana kreće zanos gde ti osetiš da si uhvatio svoje telo da je pod kontrolom. Sve više energije dobijate - rekla je Vesna.

Autor: M.K.