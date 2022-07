Porede je sa starletama.

Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, očigledno, sve više razočarava nekada verne fanove, koji su je na samom početku karijere, podržavali, a sada je zbog njenog ponašanja porede sa starletama.

Zorana je, naime, nedavno uradila silikonske grudi, a zbog njihovog neprirodnog izgleda stalno je na meti kritika. Sada je pozirala u Crnoj Gori u zelenom kupaćem kostimu, a u prvom planu su njeni atributi.

"Od urbane fešn blogerke do rijaliti starlete niže klase. Šta ti bi ženo? Čemu ovaj izgled?", "Grudi kao baloni od 5 litara. Podseća na Soraju", "malo si preterala"... su samo neki od komentara.

Blogerka je inače, ranije otkrila zbog čega je nedavno odlučila ponovo da promeni implante u grudima.

- Moj grudni koš je jako veliki. Ja sam želela što manji implant, meni je plastični hirurg savetovao da ime sa 450 do 500, ja sam mislila da će mi grudi biti veličine glave. Iako mi je on pričao da će više ići u širinu, da popuni moj grudni koš, ja sam naravno morala da isteram svoje i stavila sam implant od 325 kubika. I prvi problem koji imam sa grudima je taj što je razmak između mojih grudi 6, 5 cm iako ne bi trebalo da bude veći od dva. To je moja greška. Sa druge strane, moje grudi su same po sebi bile asimetrične i meni je hirurg rekao da ako želim da popravim tu asimetriju morao bi da mi radi operaciju preko bradavice, što samim tim znači da ti bradavica više nikada ne bude ista ako se operacija radi tim putem. Bio je u fazonu, mlada si ne želim da ti uništavam bradavice, možda da ne radimo to sada, već tamo nekad kad budeš korigovala i budeš menjala implante drugi, treći put jer se oni menjaju na svakih deset godina - pričala je Zorana i dodala da njene grudi izgledaju prirodno, ali da to nije ono što ona želi.

- Ja sam samo želela male okrugle grudi koje stoje čvrsto gore. Kao što vidite moje grudi su jako prirodne, jako mekane, na dodir ne možete ni da kažete da imam implant i to je super za nekoga ko želi prirodne. Međutim, ja to nikada nisam htela i ja sam bukvalno uradila tu operaciju da bih imala grudi koje stoje gore.

Autor: M.K.