Stravičan prizor sa nastupa u Sutomoru neće moći lako da zaboravi.

Vest da je nepoznati mladić izbo tri pripadnika policije na nastupu pevačice Teodore Džehverović u jednom poznatom klubu u Sutomoru šokirala je javnost. Sve se to dešavalo na Teodorine oči, a njena majka Gordana Goca Džehverović je za Pink.rs otkrila u kakvom je stanju njena ćerka i koliko ju je potresao ovaj stravičan događaj.

Kako kaže Goca za naš portal, nemili događaj i te kako je ''poremetio'' njenu ćerku, a ni njoj nije bilo svejedno kada je čula šta se desilo i kada joj se javila Teodora i ispričala joj kako se oseća i šta se desilo.

- Ona se prepala, nije joj bilo dobro. Morala je da se sabere, već sledeće večeri je imala novi nastup. Nije joj bilo lako, ipak je pretrpela veliki šok i stres. Večeras se vraća iz Crne Gore. Odmah me je pozvala da mi kaže šta se desilo, baš se potresla. Ja sam je bodrila, pokušavala da je oraspoložim malo... Rekla mi je: ''Mama, desila se ozbiljna tuča, mnogo sam se prepala...'' - rekla je Goca i dodala:

- Obezbeđenje je pokupavalo da smiri situaciju, da ih izvede napolje, ali to se sve odigralo unutra. Nastao je opšti haos u diskoteci - poručila je pevačicina majka za Pink.rs i dodala:

- I mene je sve potreslo, mada ja sam prisustvovala sličnim situacijama, kada radim proslave, 18. rođendane i to... Ova današnja omladina je nemoguća, nemam reči... To je sve otišlo dođavola, meša se alkohol, to je strašno... - rekla je Goca.

