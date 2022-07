'UŽIVAO JE DA GRADI KARIJERU ŽENI KOJU VOLI!' Ceca otvorila dušu o Arkanu: Upala sam u LUDILO, on me naterao na ovo! Pevačica otkrila detalje iz braka!

Mnogi su mislili da će da je zaključa i zabraniti da peva.

Pevačica Ceca Ražnatović je posle 27 godina ćutanja progovorila o temi koja i dalje intrigira javnost - da li ju je pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan zatvarao u kuću i branio joj da peva kad se udala za njega.

Folk zvezda, Ceca Ražnatović, otkriva da je zapravo ona htela da prekine karijeru i posveti se mužu i deci, ali joj Arkan to nije dozvolio.

- Kada sam se udala za Željka, svi su pričali o meni: "Zaključaće je i obući je od glave do pete kao bulu." Ma, to je glupost! On mi je bio najveća podrška, uživao je da gradi karijeru ženi koju voli. Uvek mi je govorio da ne smem da ostavim posao. A ja sam upala u neko ludilo, htela sam da ostavim karijeru i da budem samo žena i majka. Pitao me je jesam li poludela! Rekao je da sam rođena za scenu i da mi ne misli dobro svako ko bi me podržao u tome da ostavim karijeru. Od njega sam naučila da nikad nikome ne dozvolim da me prisili da biram između privatnog i poslovnog života - priča Ceca i dodaje da joj je pokojni suprug još na početku braka predvideo da će napuniti "Marakanu":

- Rekao mi je da je sledeći korak koncert na "Marakani". Sve je unapred video, pozitivno je uticao na mene i izgradio me. Zahvalna sam mu na tome. To može samo neko ko me bezuslovno voli!

Arkan je ubijen 2000. godine, a Ceca je tada postala i majka i otac njihovom sinu Veljku i ćerki Anastasiji. Pevačicu su dovodili u vezi sa nekim muškarcima, ali je ona javno priznala samo ljubav sa Bogdanom Srejovićem. Posle raskida sa njim početkom godine, nije tražila novog momka.

- Imala sam duge periode samoće i skockala sam život kako meni prija. Živim kako hoću i nije mi potreban muškarac da bih bila srećna. Uostalom, ne treba mi partner da bih imala finansijski oslonac, ja to mogu sve sama. Želim mir, ne treba mi ludilo, ne ložim se na to! Ponekad kažem sebi: "Bože, hvala ti što mogu ovako da živim i da imam apsolutnu slobodu" - priča Ceca.

Folk zvezda ni posle 34 godine karijere ne planira da se povuče. Preksinoć je održala spektakularan nastup u diskoteci u Budvi i polako sprema pesme za novi album, ali ima jedan problem...

- Marina Tucaković me je znala u dušu, volela bih da opet nađem takvu saradnicu. Ne želim sama da pišem pesme, mada sam napisala "Pustite me da ga vidim" i drugu strofu "Oproštajne večere". Ali ako postoje ljudi koji savršeno pišu pesme, što bih im se mešala! Gledam izlete pevača, potpisuju se i kao tekstopisci i aranžeri. To je kao leskovačka mućkalica! Ja sam za to da se plati osoba koja je u tome najbolja, a ja ću samo da pevam i iznesem emociju - završava priču folk diva.

Ceca je nedavno otkrila da su joj Amerikanci ponudili da o njoj snime film i seriju, ali ih je odbila. Ali ako ikad "padne dogovor", Ceca je već izabrala glavnu glumicu:

- Ako se nekad snimi film o meni, volela bih da me glumi Anastasija, jer me ona najbolje poznaje. To zapravo ne može da bude samo film, već bi morala da bude ozbiljna serija - o mojim počecima, o upoznavanju sa Željkom, pa posle šta se sve dešavalo... Ma bila bi to serija u više sezona.

