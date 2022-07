SAD SE BAŠKARI NA PLAŽI, A USKORO ĆE SE PREZNOJAVATI U SUDNICI! Severini zakazali ročišta dan za danom, evo zbog čega je sve TUŽE

Ona je navodno izvređala socijalnu radnicu nakon što se Centar upleo u njenu svađu sa sestrom Marijanom koja živi u Beogradu.

Protiv Severine Vučković (50) na zagrebačkom opštinskom prekršajnom sudu vodi se postupak zbog remećenja javnog reda i mira.

Prema optužnici, pevačica je vređala socijalnu radnicu 14. februara ove godine. Prva rasprava na Prekršajnom sudu za dan 1. juna je odložena, no sad je određeno novo ročište, i to 14. septembra.

Centar za socijalno zbrinjavanje u martu je podneo prijavu za remećenje javnog reda i mira protiv Severine Policijskoj upravi zbog vređanja i omalovažavanja službene osobe. Pevačica je, stajalo je u prijavi, nazvala Centar za socijalno zbrinjavanje te "verbalno i agresivno nastupila prema socijalnoj radnici u predmetu".

Prema iskazu socijalne radnice, Severina nije birala reči u razgovoru s njom. Pevačica je navodno socijalnu radnicu pitala "s kojim pravom joj na adresu šalje drugu socijalnu radnicu da obiđe njenu majku". Socijalna radnica u prijavi je navela da joj je pokušala da objasni da Centar mora postupiti kod svake prijave sa sumnjom u nasilje koja im je dostavljena od člana njene porodice.

- Međutim, nju ne zanima što se ima za reći, nego nastavlja: Je... vam majku svima, ovo je zaje..., zaje... me već devet godina i sad je dosta - navela je socijalna radnica navodne Severinine reči.

Pevačica je zatim navodno nastavila s vređanjem ostalih zaposlenika Centra. Severina je navodno izvređala socijalnu radnicu nakon što se Centar upleo u njenu svađu sa sestrom Marijanom koja živi u Beogradu. Njihova majka Ana, koja je imala zdravstvenih problema, sve više vremena provodi sa Severinom u njenom domu na zagrebačkom Kozjaku. No Sevina sestra Marijana poverila se bližnjima da nikako ne može uspostaviti kontakt s majkom, i to upravo zbog pevačice.

No to nije jedino ročište koje čeka Severinu sredinom septembra. Pevačici, koja poslednjih dana uživa na Korčuli, dan pre određeno je još jedno ročište, i to na zagrebačkom opštinskom građanskom sudu. Na tom je sudu protiv pevačice tužbu, zbog povrede prava ličnosti i naknade štete, podnela splitska sutkinja Lucija Lasić.

- Ne znam zašto se čudim što se ovo događa i svom psihičkom silovanju od strane oca i institucija, kad u ovoj zemlji niti žene niti devojčice nemaju sudsku zaštitu i podršku za fizičko silovanje. Slično silovanje sam i sama prošla na Županijskom sudu u Splitu, i to u sudskom postupku pokušaja oduzimanja deteta kod sutkinje Lucije Lasić - izjavila je između ostalog. Sudija od Severine traži oko 2.600 evra odštete.

Autor: Pink.rs