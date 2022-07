Bez dlake na jeziku!

Oko iznenadnog i munjevitog raskida bivšeg zadrugarskog para Sandre Rešić i Anđela Rankovića podigla se velika prašina, a oni su pred kamerama televizije Pink govorili o emotivnom krahu, a napetost se osetila u vazduhu, iako tvrde da su odnos završili bez teških reči, drame i svađe. Sada se za Pink.rs povodom raskida nesuđenog zeta i pevačice oglasila Goca Džehverović, koja je, sada već bivši rijaliti par, svake nedelje sretala u Beloj kući.

- Šta da vam kažem... To je bilo za očekivati! On je bio sa njom samo da premosti taj neki period. Čekao je da izađe. Nije tu bilo emocija s njegove strane. Mislim da se Sandra zacopala u njega, ali nije to bilo obostrano. Sandra je predosetila da će to tako a se završi, nije mu verovala, ima dovoljno iskustva da vidi - rekla je Goca za Pink.rs i dodala:

- Anđelo se zaljubio u Dalilu kao tetreb. Meni je u celoj priči žao Sandre, ona je dobra devojka, ali ispada da nikako nema sreće sa muškarcima - poručila je Džehverovićka.

- Nisam pričala o toj temi sa Teodorom, za nju je to davno završena priča. Ne zanima je sa kim je Anđelo, oni su se davno razišli i svako je krenuo svojim putem... Ona je sada fokusirana na preuređenje stana, razmišlja o stajlinzima za nastupe i to je to - rekla je Teodorina mama i dodala:

- Anđelo je tražio da ga ja više ne komentarišem. Zato više neću ni da ga komentarišem kao Teodorina mama, nego kao mentor iz Zadruge - rekla je Goca za naš portal.

Autor: M.K.