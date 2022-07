ŠOK OBRT! MAJA NA APARATIMA! PECA SE VIĐA SA BIVŠOM?! Isplivali detalji tajnog susreta sa Aleksandrom Subotić u Crnoj Gori!

Video se sa Aleksandrom iza Majinih leđa!

Veza Maje Marinković i Petra Pece Raspopovića, nevenčanog muža njene nekadašnje najbolje drugarice, Aleksandre Subotić danima intrigira javnost, a sada se desio šokantni obrt u ovoj aferi koji će razdrmati stvari.

Aleksandra i Peca su se tajno videli u Crnoj Gori dok je Maja u Beogradu.Naime, Maja je pre nedelju dana otpočela vezu s verenikom do tada najbolje drugarice, a iz Crne Gore je doputovala da bi prisustvovala rođendanu Tijane Ajfon. Marinkovićka je iskoristila priliku dok je u Beogradu da ode na remont kod plastičara jer se tokom boravka s Pecom potpuno opustila i prepustila uživanju.

- Aleksandra je odletela u Crnu Goru nekoliko dana nakon što je saznala da su Peca i Maja dole. Nije časila časa, već je spakovala stvari i zaputila se dole i to sa sve decom. Ona je prvo mislila da bane u drugi stan, koji je takođe u Pecinom vlasništvu, a u kome on boravi s Majom, ali je odustala. Znala je da bi to izazvalo skandal. Otkako je došla Aleksandra ne prestaje da proganja Pecu. Stalno ga prati gde je i šta je i ucenjuje preko deteta - kaže izvor iz Budve i otkriva da je Subotićka iskoristila priliku, čim je Maja odletela za Beograd:

- Kada je čula da je Maja otišla za Beograd, odmah je počela da ga navlači da sin ne može više bez njega i da stalno pita gde je tata. Aleksandra je nahvatala Pecu na prepad, a čovek nije znao šta ga je snašlo. Povukla ga je u stranu i popričali su kratko. Sve vreme ga je ubeđivala da treba da se vrati njoj i sinu, kao i da treba odmah da ostavi Maju. Peca je bio izričit da voli Maju i da neće da priča s njom, dok se ne uljudi.

Nakon ovog susreta Peca nije želeo da nervira Maju i da joj sve priča, ali će joj svakako saopštiti da se video s Aleksandrom.

- Pitanje je kako će Maja da reaguje kada bude saznala da su se videli. Samo da Peca ne prođe kao Filip Car u "Zadruzi" kada ga je grebala i tukla. Peca se zaista zaljubio u nju i želi ozbiljnu vezu s njom.

