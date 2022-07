Konačno obelodanila sve detalje odnosa sa Pecom!

Bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' Maja Marinković pojavila se večeras na 30. rođendanu najvolje drugarice, starlete Tijane Ajfon, a tom prilikom za Pink.rs je govorila o aferi veka o kojoj bruje svi mediji.

Maja je progovorila o emocijama prema Peci Raspopoviću, Aleksandri Subotić, njihovom navodnom tajnom susretu u Crnoj Gori, dok je ona u Beogradu, kao i o tome kako je njen otac Radomir Taki Marinković prihvatio potencijalnog zeta.

- Da! Konačno sam istinski zaljubljena. Kratko i jasno! Odlično se nosim sa osudama. Nisam neko ko osuđuje, ali kad sam delom za nešto kriva, mogu to da podnesem. Smatram da jesam samim tim što sam bila bliska sa Aleksandrom, ali isto tako nijeto baš sve onako kako je predstavljeno. Mislim da niko nije bez greške i bez mrlje. Svako treba prvo da počisti svoje dvorište, pa onda da krene dalje. Ja nosim deo krivice samim tim što sam bila bliska sa njom. Ne zanima me osuda naroda, ja imam svog partnera kog volim. Mogu do sutra da me pljuju, ja sam srećna. Pre bih dala jedan dobar savet ljudima, a to je da se malo pozabave svojim životom - počela je Maja, a onda otkrila da li joj se javila Aleksandra Subotić nakon što je obelodanjena njena veza sa Pecom.

- Ja nju ne komentarišem. Želim joj sve najbolje i to je to... Ako neko hoće nekog da zadrži na silu, onda je tu sigurno da nema budućnosti. Svako ide tamo gde mu je bolje. Mi smo se jednostavno pronašli i nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Čovek ne može da ide protiv svojih emocija - rekla je Maja i progovorila o navodnom tajnom susretu Pece i Aleksandre u Crnoj Gori.

- Smešna priča! Više ne padam na te fore, jer sam toliko sigurna u sebe i svoju vezu, sve to mi je presmešno - kaže Maja, a onda je progovorila o tome što je nazivaju ljubavnicom.

- Ja ne znam zašto mene nazivaju ljubavnicom. Kako može da bude muž od dečko?! Ako je neko nekome bivši dečko, a tako će i ostati, malo mi je bezveze da kažu da sam ja skinula nekome muža. Ja nisam ljubavnica, ja sam devojka. Ja sam srećna sa svojim dečkom - priznaje Maja, a onda je progovorila o tome ko je načinio prvi korak u njenoj i Pecinoj vezi.

- Mislim da se ljudi generalno prepoznaju. Ako postoji nešto i ako je to pravo, nije bitno ko je načinio prvi korak. Nije bitno ko je načinio prvi korak. Da smo uspeli da sakrijemo, ne bismo bili danas ovde gde jesmo - poručila je Marinkovićeva za Pink.rs, a onda progovorila o Pecinom i Aleksandrinom odnosu.

- Njih dvoje duže vreme nisu zajedno i nisu funkcionisali, ne bih ja sada da komentarišem njihov odnos, nije mi dozvoljeno, niti želim, ali bitno je da sam ja srećna - rekla je Maja i progovorila o tome kako je Taki prihvatio Pecu za potencijalnog zeta,

- Taki je bio prvo u čudu. Nije znao o čemu se radi. Vidim da je veliki deo pao i na njega, ali on nije ništa znao... Ja sam njegovo jedino dete i kakva god da sam, on je uz mene. Peca je neko ko mene voli i poštuje tako da je Taki našu vezu podržao...

Autor: M.K.