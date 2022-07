Ovo su novi detalji razvoda!

Vest da se rok muzičar Momčilo Bajagić Bajaga posle 33 godine braka razveo od supruge Emilije, s kojom ima sina Marka i ćerku Anđelu, šokirala je publiku širom regiona. Da stvar bude medijski interesantnija, muzičaru je brak godinama bio na tankom ledu, poslednje tri godine nije živeo sa suprugom, a tokom 2021. godine se i papirološki razveo.

Izvor blizak Bajagiću za medije otkriva da, iako je njegova i Emilijina ljubav nastala kada on još nije bio toliko poznat i popularan, njegov specifičan stil života i javnost koja ga je okruživala uticali su na sve češće bračne probleme.

- Emilija i Momčilo su se zavoleli u dvadesetim godinama života. Venčali su se 1989, Marka su dobili 1990, a Anđelu 1998. godine. Sve je bilo idilično i bajkovito, ali s porastom njegove popularnosti rasli su i problemi u bračnoj zajednici. Kako su deca stasavala i imala svoje živote, oni su sve manje vodili brigu o njima i prirodno se okretali jedno drugom, gde situacija nije bila nimalo sjajna, pa su na videlo izašle mnoge karakterne razlike - priča izvor, i dodaje:

- Veliki koncerti i duge turneje Bajagu su odvajali od porodičnog doma. Emiliji je to počelo mnogo da smeta, sve obaveze pale su na nju, a na sve to, kada bi i bio u Beogradu, vreme je više provodio u studiju s muzičarima i konstantno je radio. Na sve to treba dodati specifičan stil rokera koji čine alkohol, cigarete, kratki dani i izuzetno duge noći tokom kojih nije bio kod kuće.

Izvor navodi da su u nekoliko navrata pokušavali da spasu brak, ali da niko od njih zapravo nije mogao protiv sebe.

- Momčilo i Emilija su pokušavali da stvari dovedu u red, ali svaki put bi se neslavno završilo jer se on vraćao boemskim načinu života, što ona više nije mogla da toleriše. Pre otprilike tri godine su se rastali i počeli odvojeno da žive rešeni da svoj brak i ljubav stave na malu pauzu, posebno što za ovu situaciju nije bila kriva treća osoba. Ipak razveli su se i zvanično, i zbog dece i godina iza sebe ostali u korektnim odnosima - završava izvor.

Ludo voleo Alku Vuicu Jedna od estradnih legendi kaže da su se hrvatska pevačica Alka Vuica i Momčilo Bajagić ludo voleli kao mladi, da je ljubav bila strasna i toliko jaka, da je Bajagi poslužila kao inspiracija za pesme koje su postale veliki hitovi. Numere „Zažmuri“, „Ti se ljubiš na tako dobar način“, „Sa druge strane jastuka“, „Tišina“ i „Zmaj od Noćaja“ posvećene su upravo Alki Vuici i sećanju na veliku mladalačku ljubav.

