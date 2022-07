VOLEO BI DA POSTANE DEDA! Taki ponosan na Maju, a o njenoj aferi kaže: Dete mi je konačno srećno sa Pecom, staću iza njih!

Nema problem da kaže šta misli.

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, podržava ćerku u svemu, pa i u tome što je u vezi sa Predragom Raspopovićem zvanim Peca Vijagra, iako on sa njihovom prijateljicom Aleksandrom Subotić ima dete.

On tvrdi da je ljubav između njegove ćerke i Subotićkinog nevenčanog supruga planula iznenada, da je jaka i da strpljivo čeka unuče. Na početku intervjua otkriva kako on gleda na celu aferu.

- Da im je loše ne bi bili zajedno. Znate šta, ja sam poslednjih godina gledao svoju ćerku kako plače, kako je ucveljena kako je tužna, kako lupa glavom kroz zid i sve smo preživeli, i ja sam propatio uz nju. Eo, desilo se, ljubav je tu jača od svega, važno je da je moja ćerka srećna, a onda sam i ja.

Kako ti se zet dopada?

- Ja sam sa tim gospodinom u najboljem mogućem odnosu. Družili smo se i ja sam odlazio kod njih kući i sa Aleksandom sam u najboljem odnosu, e sad ljubav se desila.

Da li si posumnjao u to da je vaša ćerka pustila ljubavne korenje?

- Nikada. Izlazili smo i na ručkove i ništa nisam primetio.

Kako je izgledalo kada si saznao za njihovu vezu?

- Bio sam u šoku kada sam video u medijima. Mislio sam da je fotomontaža.

Je l' si siguran da nisi ništa znao i da nisi prikrivao?

- Ne, ništa nisam prikrivao.

Je l' si ponosan na ćerku?

- Da! Uvek ću da stanem iza svog deteta. Ona jedino mene ima na ovom svetu i ja sam tu za nju.

Kakve su po tvom mišljenju žene koje odlaze u kuće svojih drugarica i onda se zaljube u njihovog muža?

- Dešava se. Mnogo veće zvezde su to uradile. Nisu svi pod budnim okom kamera i javnosti.

Šta ti je Peca rekao?

- Tri dana mi se nisu javili. Pozvali su me sa jahte. Maja me pozvala i rekla uključi kameru, uhvatila se za glavu i kaže izvini tu smo Peca i ja, izvini za sve, zaljubili smo se. Dala je slušalicu Peci. On mi se izvinuo rekao da se zaljubio u moju ćerku. "Uradio sam ti iza leđa, volimo se, nisam smeo da ti kažem u oči, zato smo i pobegli od svega", to mi je rekao.

Je l' uživa Maja konačno?

- Vidim da je nasmejana i srećna. Uživa.

Za to vreme Aleksandra pati.

- Ja o tom detetu mogu sve najlepše da kažem. Njen otac je osudio i sve ja to razumem, ali mi nismo učestvovali u tome.

Šta će biti ako Maja zatrudni?

- Ja bih voleo da postanem deda. Peca je u Crnoj Gori, Maja je u Boegradu i non-stop su na vezi.

Da li te bole suze Aleksandre Subotić zbog cele situacije?

- Ja nju mnogo volim. Nije mi svejedno. Znam je dugo, imamo mi zajedničke tajne i o njoj mogu da kažem sve najlepše.

Hoćete svi zajedno da uđete u rijaliti?

- Dobijam ponude, ja sam njima interesantan. Naročito sada. Mene bi tamo čekao pakao. Zbog mene bi mnoge ušle. Kakve ja prepiske imam.

Autor: Pink.rs