NE PROPUSTITE NA PINKU! Emotivni slomovi zadrugara, iskreni odgovori i puno dobre zabave, OVE delove 'Magazina In' ste obožavali!

U sezoni emisije "Magazin In" koja je za nama gledaoci Televizije Pink svake subote najviše su voleli one epizode emisije u kojoj su gostovali učesnici rijalitija "Zadruga 5". Baš zbog toga, voditeljka Sanja Marinković je sa svojom ekipom napravila "BEST OF".

I eto, onda je naišao neko koga nisam prostudirala nego sam se opet zaletela srce i to sam ja - rekla je kroz suze Dalila.

Nije valjda da se kaješ što si imao vezu sa Dalilom - upitala je Sanja Filipa Cara koji je potvrdno klimnuo glavom.

Emotivni razdori, igrice u kojima su se učesnici rijaliija nadmetali, ispovesti i pre svega iskreni odgovori na sva, pa i ona najintimnija pitanja u vezi sa emocijama koje ih more.

Mnogo su mi se zgadili muškarci, jer oni imaju tako neka razmišljanja, a oni su u nekim trenucima bili mnogo gori nego ja - iskreno je rekla Mina Vrbaški.

Autor: J.Đ.