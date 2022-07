OVA MANEKENKA JE BILA FATALNA ZA BORU ĐORĐEVIĆA! Posvetio joj je 'Lutku sa naslovne strane', a kad ga je ostavila zbog DRUGOG ČOVEKA ispratio ju je stihovima 'Ostani đubre do kraja'

To je bila ljubav na prvi pogled, ali nije dugo opstala!

Hit koji je proslavio Boru Đorđevića i Riblju Čorbu „Lutka sa naslovne strane“ krije posebnu ljubavnu priču, ali i jedinstvenu ženu kojoj je ova numera namenjana.

U pitanju je Biljana Nevajda Šević, koja je bila jedna od najtraženijih manekenki sedamdesetih godina. Boru je upoznala sasvim slučajno tokom gostovanja u jednoj emisiji, kada su i sevnule prve varnice.

Naime, u redakciji jednog tadašnjeg časopisa organizovano je veče posvećeno ženama ambasadora, na kojoj su gotovali, Biljana ali i Đorđe Balašević i Bora.

Dok je svirao „Lutku s naslovne strane“, Bora je prvi put video Biljanu. Prošlo je desetak dana od tada, a Bora i Biljana su se sasvim slučajno sreli u Splitu, kada su razmenili nekoliko reči, i već tada je Đorđević poludeo za lepom manekenkom.

Veza je potrajala šest meseci, a Biljana je otkrila medijima da Bori nikad nije mogla potpuno da veruje, te da je to bio razlog njihovog raskida. Zaljubila se u drugog, pa je zbog toga napustila i Boru i Beograd.

Biljana se odselila u Sarajevo sa dečkom, potom se udala i dobila dete. Biljana je bila fatalna za muški rod, a Bora joj je posvetio čak tri pesme. Među njima je i „Ostani đubre do kraja“, koju je napisao kada su se rastali.Kada ga je Biljana ostavila, on je pozvao i pročitao stihove koje je napisao.

Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo „Pod lipom“ da mi pročita pesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem, kad tamo… Baš kao u pesmi: „Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete“. Sednemo za sto i on mi onako u dahu, iz svoje čuvene sveske, u koju je pisao stihove, pročita:

Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja!“ U prvi mah mi je to „đubre“ zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to „đubre“ zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uopšte me nije doticala – rekla je Biljana za medije gotovo 40 godina nakon što je pesma ugledala svetlost dana.

