'TAKO SE ŽIVI, POBEĐUJE I UŽIVA U ŽIVOTU' Sve što krene ide mu od ruke, Novak Đoković nasmejao fanove snimkom na vodi! (FOTO+VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nakon još jednog osvojenog Vimbldona, se odmara u Crnoj Gori!

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako Nole uživa na vodi i uz instruktora pokazuje koliko je spretan na dasci i kakvu ravnotežu ima.

Oduševljeni fanovi odmah su počeli da ostavljaju komentare: "Tako se živi... pobeđuje i uživa u životu... Sve stigne i u svemu ide srcem, broj 1 NOLE", Tako je lepo videti ga kako se zabavlja", "Pravi šampion Nole"... samo su neki od komentara.

Inače, ceo svet čeka konačnu odluku da li će Novak moći da putuje u Ameriku na US Open s obzirom na pravila tamošnjih državnih vlasti, prema kojoj nevaksinisanim tenisera nije dozvoljen ulazak u zemlju.Za to vreme, US open je objavio da je Đoković zvanično prijavljen za učešće iako je to više tehnička procedura, s obzirom na to da je automatski na listi igrača.

Autor: M.M.