Progovorila o gorućoj temi!

Bivša zadrugarka i TV lice RED televizije, Sanja Stanković, tokom prethodne večeri u emisiji ''Narod pita'', bila je jedna od glavnih tema.

Naime, gosti pomenute bili su Sandra Rešić, Marko Đedović, Anđelo Ranković i Jovana Tomić Matora, koja je u trenutku besa otkrila da je saznala da je njen sada već bivši prijatelj Anđelo, poslao Sanji izvinjenje preko prijatelja, što ju je dovelo do ludila. Nakon turbulentnog odnosa u petoj sezoni, njih dvoje su rešili da na svoje prijateljstvo stave tačku i prekinu svaki kontakt, te je Matora iznela sav prljav veš i priznala sve što joj smeta, pa i taj pokušaj 'zbližavanja' sa atraktivnom plavušom.

Anđelo je pokušao u više navrata da demantuje njene tvrdnje, te su gosti pokušali da dođu do zvanične izjave atraktivne plavuše, ali ona nije želela da govori na tu temu. Njena koleginica Ana Radulović je poslala poruku i ogradila se od teme, te do kraja nismo saznali da li je to istina ili ne.

Takođe, Tomićeva je navela da nema nameru da prestane da spominje Sanju, bez obzira na to što je ona sada TV lice i da je njeno legitimno pravo da komentariše njihov odnos, jer i ona sama komentariše vezu iako su odavno prekinule svaki kontakt.

Sanja Stanković, oglasila se za portal Pink.rs i prokomentarisala tvrdnje iz sinoćne emisije i progovorila o bivšim partnerima bez dlake na jeziku.

Nije meni Anđelo ništa poslao, sve i da je došlo do izvinjenja ne razumem zašto se pravi tolika fama, ne razumem... On i ja smo na svm mogućim sredstvima komunikacije blokirani. Bitno je da je on shvatio ko su mu pravi prijatelji. A što se tiče Matorinog komentara, ne bih o tome, jer je ta tema za mene odavno završena, iskomentarišem samo na poslu jer nam je emisija bazirana na Zadrugu i dešavanja u istoj, gde je ona bila jedan od učesnika, inače je na tu priču što se mene tiče odavno stavljena tačka - ističe Sanja za Pink.rs.

Autor: Jovana Matić Đokić