ŽELI DA SMANJI PRIRODNE GRUDI, ALI MUŽ JOJ NE DA! Jana Todorović otkrila da MUKU MUČI sa bujnim poprsjem: Boli me kičma! (FOTO)

Ima ozbiljne probleme!

Poznata pevačica Jana Todorović progovorila je o mukama koje muči sa svojim ogromnim, prirodnim grudima.

- Imam problem sa mojim prirodnim grudima. Ivan(muž) mi ne da da ih smanjim, mene boli kičma od njih. Smanjila bih ih na mrvice. Kad bih smanjila grudi izgledala bih mršavije - rekla je Jana gostujući u emisiji Amidži šou.

Podsetimo, Jana je nedavno otkrila kako je njena ćerka dobila ime. Ćerka Todorovićeve nosi neobično ime - Kristina Džulijet. Osim toga, i priča koja se krije iza ovog imena je nesvakidašnja.

- Muž mi je skoro otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. On je želeo da se naša ćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. A Džulijet je srednje ime jer se rodila u Americi i tata je hteo da ima neko umetničko ime. Ali to stoji samo u pasošu - dodala je uz osmeh pevačica jednom prilikom.

Autor: M.K.