Na temu ubustva koje je potreslo celu Srbiju godinama nije govorila.

Posle šest godina razrešen je slučaj ubistva pevačice Jelene Marjanović, a njen suprug Zoran Marjanović proglašen je krivim i osuđen na 40 godina zatvorske kazne. Ovim povodom za Pink.rs se oglasila pevačica Indira Ardainović Indi, koja je bila bliska sa pokojnom Jelenom, dok je sa Zoranom poslovno sarađivala.

Indi se tri godine povodom slučaja Marjanovića nije oglašavala, a sad je za Pink.rs iznela svoj stav.

- Ja sam se iz tog slučaja potpuno povukla. Naravno da sam šokirana zbog presude i činjenice da je on definitivno kriv za ubistvo. Nisam u kontaktu bila ni sa Zoranom, niti sa bilo kim iz porodice Marjanović već tri godine. Jelenu i Zorana sam videla kada sam bila u studiju neposredno pre ubistva i to je to. Nakon toga nismo imali nikakav kontakt. Skoro sam saznala i da je Zoranov otac preminuo. Nisam kompetentna da komentarišem presudu, ni odluku suda. Svakako da sam šokirana zbog celog slučaja, nimalo mi nije prijatno - poručila je Indi za Pink.rs.

Autor: M.K.