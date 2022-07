Nije mu lako!

Bivši učesnik Zadruge Stefan Karić za Pink.rs progovorio je o preminuloj misici Dijani Milojković, koja je bila njegova najveća životna ljubav. Ona je izgubila bitku sa opakom bolešću 2019. godine, a danas se navršava treća godišnjica Dijanine smrti.

Karić svaki put zaplače na pomen Dijaninog imena, a sada je za Pink.rs progovorio o tome kolika je njegova bol i nakon tri godine od smrti.

- Nisam se čuo sa Dijaninom porodicom, otići ću do crkve da zapalim sveću. Tri godine otkad Dijana nije sa nama... Nastavio sam dalje da živim svoj život, ali jednostavno neke stvari nikada neću zaboraviti, to je činjenica... Imam devojku sa kojom sam godinu i po dana, tako da ne bi bilo primereno da pričam detaljnije o tome, razumite me - poručio je Stefan Karić za Pink.rs.

Inače, o Stefanovoj i Dijaninoj ljubavi mnogo se pisalo i pričalo, a javnost zasigurno pamti momenat kad je Stefan odlučio da se zajedno ošišaju, kako bi joj pružio podršku.

Bila je uvek nasmejana, doterana, počela je međutim kosa da joj opada i zato smo se zajedno ošišali. Malo je tu bila poljuljana, jer, normalno, kad se vidiš u ogledalu... Nije joj bilo svejedno, dok nije napravila tu periku. Bilo je tada kada joj je bilo baš dobro, a onda i kada joj je bilo baš loše. Niko nije mogao da vidi na njenom licu da joj nije bilo dobro. Ja sam to osećao! Duga je priča, ne želim da te davim, to je neki deo naše te cele ljubavne veze. Išli smo i pokušavali na sve načine, verovali smo u sve. Šta god da nam neko kaže, mi smo probali, ali ona na kraju nije uspela - otkrio je Stefan jednom prilikom kroz gorke suze.

Podsetimo, Dijana je preminula 22. jula 2019. godine. Više od dve godine vodila je borbu sa opakom bolešću. Dijana je mis Evrope iz 2014. godine, a svojim odnosom prema borbi sa rakom inspirisala je hiljade ljudi koji se ugledaju na nju.

