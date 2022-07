Otvorila dušu pred sam početak emisije!

Dalila Dragojević se pojavila na Pink televiziju, kako bi gostovala u emisiji "Narod Pita", ujedno sa bivšim dečkom Filipom Carem. Ona je progovorila o njenom odlasku u Šepak i tome, kako se osećala kada je videla stvari bivšeg supruga Dejana Dragojevića, pa otvrdila da je definitvno kraj ljubavi sa Carem.

Dobro veče Dalila, dobro nam došla nazad u Beograd.

- Dobro veče, bolje vas našla - smejalaa se Dalila.

Dobro došla na televiziju Pink. Umorna si od puta, ali i vidno raspoložena.

- Jaoj, ne da sam umorna. Ovako se nisam osećala baš dugo, ceo dan sam neštpo u pokretu. Malo pre sam stigla, jedva sam uspela da me našminkaju. Ali sam raspoložena, to je najbitnije.

Ima li neki poseban razlog? Ja znam koji je, ali nam otkrij.

- Ima! Kupila sam novi automobil, moram da se pohvalim. Zato sam bila ceo dan u pokretu, onako, malo sam morala sebe da počastim. Za svih ovuh deset meseci. Kupila sam novi auto, neću da budem ni malo skromna, uzbuđena sam. Još mi se ništa mnije sleglo jer sam ga tek danas preuzela i nisam uspela da vidim kako šta funkcioniše, još uvek.

Kad smo kod automobila, ti i Dejan ste u emisiji komentarisali o vašem automobilu koji je njegov. Znamo svi o čemu se radi. Ti si njemu rekla kada odeš u Šepak, da ćeš da spakuješ sve stvari i da mu vratiš nazad. Dokle je stigao taj proces?

- Znaš kako, bila sam sada samo par dana. Nisam uspela da se odmorim, bila sam sa ocem, Marijana je prespavala sve. Izašla sam uveče i videla sam da su me fanovi baš razapeli, kao: Vrati Dejanu auto... Mislim, neću pešaka da hodam tamo, logično je da ću da koristim automobil koji je tamo da koristim. Onda sam imala zakazano ovde da pogledam automobil i otišla sam da ga kupim, tako da Dejanov automobil stoji tamo. E sad, kako će se preuzeti, sa obzirom da sada ja imam i svoj automobil i ne mogu sada sa oba da upravljam i da ga dovezem do Beograda. Milsim da će morati da se potrudi da dođe sa nekim i da uzme automobil sa sve stavrima.

Novinarka je prekunula kratko razgovor sa Dalilom i zabeležila Filipa Cara, koji je samo prošao pored Dalile i rekao joj: Ćao.

Dakle, i dalje stojiš pri svom stavu? To nam je bitno.

- Naravno, znaš, uzela si mu kuću i automobil. Ne, ništa mu ja nisam uzela! Ono što smo zajedno gradili, on ima pravo na to. On je rekao da ne želi ništa. Ja nikome ništa nisam uzela, niti mi bilo šta tuđe treba. Sve ono što smo zajedno napravili, on ima pravo na to. Samo je njegova želja bila da ne uzme ništa.

Sada moramo da se prešaltamo na ovu situaciju od pre jedan minut, ovo je bio vaš prvi susret, zato sam ga i zabeležila. Da li si očekivala ovakvo javljanje samo "ćao" ili je to samo bilo zbog ove kamere i zbog mene? Da li bi bilo drugačije da ste sami?

- Nisam očekivala ni da će reći "ćao", jer ja njemu ne bih rekla, ne bih mu se javila. Ja sam neko, ko, svih onih osam dana koje sam provodila sa njim - nisam gledala ni jedan video, to je opšte poznato svima. Svaki video koji bi s eprikazao u emisiji "Narod pita" mi je bio šokantan. E, sada sam iskoristila ovu priliku dok sam bila svojoj kući, malo da pregledam neke klipove. Tako da, ja sa njim zaisata više ne trebam imati ni pozdrav. Onako kako je rečeno na istagramu da smo završili, da, zaista smo završili.

Klipovi su zapravo tebi stavili konačnu tačku?

- Ne, ne, klipovi su samo bili onako da zapečatim sve negde ono što sam sumnjala i ćutala i što nisam znala kako je izgeldalo. Jednostavno sam odlučila da kažem: Čekaj, ako si se ti pozabavio nekim mojim klipovima, pa zašto se ja ne bih pozabavila nekim našim zajedničkim klipovima da vidim kako su izgledale scene koje nikada nisu bile prikazivane. Tako da, divno su te scene izgledale

Pretpostavljam da misliš na scene iz hotela?

- Na razlne scene. nisu to bile samo scene iz hotela. Nema šta više da se priča. Ja ću u emisiji biti neko ko će biti onako suzdržan i to je to.

Da li si sigurna, s obzirom da si ti jako temperamentna žena? Njega sam isto pitala šta očekuje i on mi je rekao da će isto biti miran, da nema potrebe za raspravom. Plaši se malo od gledalaca koji će se uključivati, ali da od vašeg susreta, misli da će sve biti u redu. Da li misliš da ćeš odoleti svim tim iskušenjima?

- Zar može takav čovek da se plaši gledalaca? Pa setite se prve emisiji kada sam ja bila sama. Ne, ja se ne plašim nikoga, ni njega ni gledalaca. Aposolutno znam šta mogu da očekujem. A što se tiče njegovih peckanja, znam da ih neće biti, a i ako ih bude, ja ću odgovoriti, naravno da neću prećutati. Nije više flaster na ustima

Samo da se vratimo na one lepe trenutke iz Šepka. Videli smo toliko suza, toliko emocija. Da li ti je sada lakše? Razgovorale smo nas dve pre odlaska i rekla si mi da će jedan razgovor sve da izbriše. Koliko si sada dobro i koliko ti je sada u glavi sve ostalo iza tebe?

- Ono što se videli, to nije bilo ništa. Prvo sam se jako iznervirala kada sam odlazilas a Marijanom. Otac me je nazvao da mi kaže da me novinari već čekaju tamo. Meni otac kaže da me čekaju samo da me slikaju. Ja nisam htela ni da se slikam, međutim, nisam mogla da ih oteram. Oni su već bili tu, prešli su dalek put. Ja sam jedva čekala da uđem i sednem samo da popričam sa ocem. Sam prelazak granice mi je bio katastrofa. Kada sam ušla u kuću i kada sam osetila taj miris i kada sam videla njega... Znaš kako, jako je teško i plakala sam kao kišna godina. Ne mogu da verujem da se sve ovo izdešavalo, ne mogu da verujem koliko sam boli nanela njemu, svojoj majci, svojim bližnjima. Jednostavno, nisam bila svesna nekih stavri, dok se nisam pojavila u svojoj kući. I sve ovo hodanje po apartamnima, nije mi bilo to to, dok nisam ušla u nešto svoje.

Ne mogu da te ne pitam - ušla si u kuću gde si živela sa Dejanom. Da lis e taj šamaer realnosti odraznio i na brak i na tu situaciju. Da li sada, u trenutku kada si ušla u kuću, da li ti je osećaj bio drugačiji? Da li ostaješ pri onom stavu koji si iznela u Beloj kući ili je ipak bilo onako da nije svejedno?

- Bilo mi je klimavo. Najviše mi je kada sam ušla u garderober i kada sam videla te nejgove stvari. To mi je bilo, uf...

Videli smo da si telefonom sve lepo snimila i na neke njegove plave majice, ti si samo brzo prešla.

- Da, prešla sam i nije svejedno. Nije svejedno pojaviti se u kući u kojoj si sa nekim živeo pet godina. Kada sam videla oca da mi sedi, kao da je isčekivao da se i on od nekud pojavi. Međutim, ta priča je završena. Jeste teško, nije svejdno da se navikneš na sve to ali neću se zadržavati. Svaki deo te kuće podseća na to kako smo mi to gradili. Tako da, neću da nastavim da živim tamo. Sada sam u potrazi da nađem stan u Beogradu, ali odlaziću tamo, tamo su moji. Tu se osećam komotno.

Koji su tvoji dalji planovi?

- Vidi, sada sam završila to za autobolim što sam trebala. To mi je bio prvi plan. Moram da vidim i mamu. Oni me zovu da dođem. Moram i da odem na more, da se odmorim.

Autor: A. S. / Jovana Matić Đokić