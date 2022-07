OVAKO JE MARJANOVIĆ U ZADRUZI GOVORIO O JELENINOM UBISTVU: Zoran u rijalitiju priznao šta je rekao maloj Jani nakon STRAVIČNE tragedije! (VIDEO)

Kompozitor Zoran Marjanović juče je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge, pevačice Jelene Marjanović, koja je život izgubila 2016. godine.

Zoran je nakon gubitka supruge ušao u rijaliti "Zadruga", a tom prilikom se dotakao i nemilog događaja. Marjanović je tada u razgovoru sa Lepim Mićom otkrio šta je rekao ćerki Jani nakon što je pronađeno Jelenino beživotno telo:

- Ti i ja smo ostali, a kada smo krenuli za njom, više je nije bilo. Sutradan je policija pronašla, nju je napao neki zlikovac. Majka je poginula od strane zlikovca. Dete je ostalo bez teksta - govorio je Marjanović tada, pa dodao:

- A ko je zlikovac? I sad da bih joj objasnio, na Jutjubu sam našao neka hapšenja naše policije pa sam joj objašnjavao vidiš ovo je zlikovac, hapse ga i vode ga u zatvor. Ona ima veliku želju da ti zlikovci nikada ne izađu napolje. Svaki dan čeka "jel ima na televiziji, jel su prikazali tog". Dete očekuje tu pravdu i svaki dan pita za to. Rekao sam joj da na tome radi vrhunski tim naše policije, bićemo strpljivi, oni će to rešiti... - otkrio je Zoran Marjanović tokom svog boravka u "Zadruzi".

Nakon Zoranovog hapšenja oglasio se i Lepi Mića.

- Sada sam slušao izjave advokata i vidim da su jako ljuti i nervozni. Očekivao sam i jedno i drugo. Jedno je da ja nekoga poznajem i u šta hoću da verujem. Vreme će pokazati sve. Ima u zatvoru ljudi koji nevini leže - kaže Lepi Mića i dodaje:

- Zoran Marjanović je po dvadeset četiri sata provodio sa Jelenom. On je čudan čovek, kratak, jasan i po malo odsutan. O čemu god da smo pričali bio je povučen u sebe. Previše je brinuo o njoj, želeo je na sve načine da ona postane popularna. Uvek je on odlučivao o tezgama, on je želeo od nje da napravi zvezdu. Ja kao neko ko je poznavao Jelenu i Zorana verujem u odluku suda, iako mi neke stvari nisu jasne - rekao je Mića za "SrbijaDanas".

Autor: M.K.