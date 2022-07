PECA DAO MAJI ČETIRI EVRA DA UŽIVA NA PLAŽI! Uhvaćeni u Rafailovićima, a evo šta mu je Marinkovićeva izričito tražila! (FOTO)

Bivša zadrugarka Maja Marinković i nekadašnji nevenčani suprug Aleksandre Subotić, Peca Raspopović, već neko vreme su na crnogorskom primorju.

Maja Marinković je u Crnoj Gori u više navrata uhvaćena sa bivšim parnerom svoje "najbolje prijateljice", a sad su se opuštali na jednoj plaži u Rafailovićima.

Biznismen je Maji pripredio pravi užitak na plaži. Iznajmio je lezaljke i kupio joj kukuruz i krofnice.

Skromna starleta je samo trazila da se kukuruz dobro posoli. Golupčici su razmenjivali nežnost u hladovini, te je ona degustirala kukuruz i krofne, na šta je Peca potrošio četiri evra. Njima definitivno malo za sreću treba.

Maja se, podsetimo, nedavno dotakla Aleksandre Subotić.

- Kako može muž od dečko? Ja se ne sećam da sam bila na njihovoj svadbi. Ne znam kako se to postaje muž od dečka... Oni jesu bili zajedno, ali je to bivša veza, tako će i ostati. Kako ja mogu da pokvarim nešto ako je to bilo kako treba? Ne mislim da je to u redu što sam uradila Aleksandri, zbog moje bliskosti sa njom. Čovek nikad ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Rodile su se emocije vremenom - kazala je Maja Marinković tad za "Blic".

- Zabranjeno mi je da pričam koliko smo dugo. Ko mi je zabranio? Pa, eto, zabranjeno mi je. Taki je bio zbunjen, ali poštuje situaciju, mi smo se, pobogu, zaljubili. To se dešava svakodnevno. Ne mislim da je okej zbog Aleksandre, ali šta je tu je. Nismo mi baš bile tako bliske kako se priča - dodala je tom prilikom ona.

