NIKOGA SE NE BOJIM: Anđela i Mateja progovorili o SUKOBIMA sa Tarom Simov, Matijević otkrio da li će SNIMITI najavljeni DUET sa Minom! (VIDEO)

U nastavku emisije "Narod pita", gde su gosti voditelja Milana Miloševića Anđela Đuričić, Mina Vrbaški i Mateja Matijević, pušten je prilog iz "Zadruge 5" i to igrica sa šlagom, gde je došlo do skandala sa Tarom Simov. Anđela je tada htela da joj zalepi šlag, a Simova ju je čikala da to uradi i obezbeđenje je moralo da reaguje.

Ovo mi je jedan od omiljenih klipova. Toliko sam normalno i dobro reagovala, par puta je fizički krenula na mene, nisam pokušala da joj uzvratim. Ja se nikoga ne bojim. Koga da se bojim? Zamisli devojka ide po kući i preti... Šlag je bio namenjen njoj jer imam podlogu za to. Zamalo je došlo do nasrtaja na mene, a ni tada ne bih reagovala. To nije za devojke. Taj šlag nije na kraju ni završio gde je trebalo - rekla je Anđela.

Meni je bilo neugodno to - dodao je Mateja.

Delovao si nekad kao da ti prija da se nastavi priča sa Tarom - nadovezao se Milan.

Nije, videlo se u tim nekim situacijama, kad mi puste neki klip iz "Zadruge 3", a ja kažem da bih propao u zemlju. Kao i ova situacija, nije mi to na ponos da se neko svađa oko mene - dodao je Mateja.

Mina, tvoji i Matejini fanovi mi pišu, šta se dešava sa vašim duetom? - pitao je Milan.

Bili smo u studiju, da čujemo da li može njemu da legne, malo smo previše i prenaglili, ali 50-50 stoji - odgovorila je Mina.

Postoji mogućnost da se to dogodi. Meni se pesma svidela brutalno, bili smo u ogromnom hajpu da ćemo to uraditi, uradili najave u intervjuima, malo požurili... Ostaje da donesemo odluku, nismo rekli ni ne, ni da... Ništa nisam upropastio - dodao je Mateja.

