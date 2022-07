Jelenin pokojni svekar izneo je pre svoje smrti šok detalje o slučaju obavijenim velom misterije!

O slučaju ubijene Jelene Marjanović godinama su brujali svi domaći mediji, a pre dva dana doneta je presuda da je pevačicin suprug Zoran Marjanović kriv za ubistvo, a tom prilikom mu je određena zatvorska kazna od 40 godina. O celom slučaju i presudi u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je novinar televizije Pink Mladen Mijatović, koji je ranije napisao i knjigu ''Ubistvo Jelene Marjanović''.

- Zoran se trenutno nalazi u istražnom zatvoru i tamo će ostati određeno vreme. Postoji niz dokaza, a ja se neću baviti medijskim spekulacijama. To je bio posao tužilaštva i advokata odbrane da se iznese da li je kriv ili nevin. Na osnovu činjenica i brojnih iskaza svedoka i veštaka različite struke, sud je doneo presudu kakvu je doneo - rekao je Mladen Mijatović u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Podsetimo, Zoranov sada pokojni otac, Vladimir Marjanović, jednom prilikom pred premijernim kamerama govorio je o optužbama na račun svog sina, te istakao da porodica očekuje oslobađajuću presudu, a onda otkrio i šokantne detalje.

- Nadamo se oslobađajućoj presudi. Ne mogu nevinog čoveka da osude... Strašno. Niko i ne sumnja da to može da bude ono što se namešta, jasno je da se to od početka namešta. Ne znam ko nam to namešta - rekao je Zoranov otac pre nešto više od godinu dana.

Autor: M.K.