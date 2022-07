SAM BOG ME JE SAČUVAO, GLEDAO SAM SMRTI U OČI: Rade Lazić se oglasio za Pink.rs, nakon što je automobilom sleteo u PROVALIJU! Nije imao POJAS, a OVO ga je SPASILO! (FOTO)

Još ne može da dođe sebi!

Bivši učesnik ''Zadruge 3'', Rade Lazić sinoć je doživeo ozbiljnu saobraćajnu nezgodu. Naime, kako je Pink.rs prvi pisao, do saobraćajke je došlo u Makedoniji kada je automobil u kojem je Lazić bio sa svojim prijateljem, koji je upravljao vozilom, sleteo u provaliju.

Kako smo saznali, Rade je završio sa dva polomljena rebra, a nakon vesti o jezivoj saobraćajnoj nezgodi, uspeli smo da ga kontaktiramo.

- Sam Bog me je sačuvao, gledao sam smrti u oči! U trenutku pada nisam bio vezan i samo zahvaljujući sigurnosnim jastucima koji su se otvorili nije se desio fatalan ishod. To me je spasilo, ne želim da mislim šta bi bilo da se nisu otvorili. Prošao sam sa polomljenim rebrima, sve ostalo je na svom mestu. Imao sam sreće u nesreći - otkriva Rade za Pink.rs.

Podsetimo, Lazić je 2020. godine vozeći iz Bratislave zaspao za volanom, pa je sleteo s puta. Na svu sreću, prošao je sa nagnječenjem rebara i povređenim desnim stopalom.

Autor: M.K.