Otvorila dušu!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović pred premijernim kamerama sumirala je utiske sa spektakularnog nastupa u Budvi, o kojem se mnogo pisalo i pričalo.

- Ja nikad ne kalkulišem i sebe ne štedim. Pevala sam četiri i po sata i ništa mi nije falilo. Ostavila sam i dušu i srce na sceni i volim tu enegriju koju ostavljam na sceni. Ja kad vidim ta nasmejana lica ne postoji za mene veća nagrada - rekla je Ceca i dodala:

- Ja se jako emotivno i fizički unesem dok izvodim svoje pesme i zaboravim da li pevam strofu ili refren. Unesem se i odlutam negde, pa se okrenem i pitam gde sam stala. Anastasija je bila u nekom separeu i rekla sam: ''Večeras nećete čuti pesmu ''Trepni'', jer ja ne znam tekst...'' Anastasija me je nedavno pitala da li može neke moje pesme da uvrsti u svoj repertoar, a ja sam joj rekla da cela estrada živi od mojih pesama, pa što ne bi i ona. Rekla sam joj da peva šta god da joj je volja - kaže Ražnatovićka, a onda progovorila o svojim počecima.

- Ako pogledamo na neke moje početke ''Cvetak zanovetak'' me je bacio u nebesa iz neke anonimnosti, posle toga ''Lepotan'', a onda ''Pustite me da ga vidim''. Posle toga kreće ludilo s Marinom Tucaković i pesmom ''Kukavica'', a ostalo se zna kako se ređalo. U nebeske visine me je bacila ''Kukavica'', to definitivno - rekla je Ceca, a onda progovorila o unuku Željku.

- Joj, mnogo sam mali... Ne što je moj, nego dete je preslatko i prepametno. On ima samo dve godine, on priča i peva, sve upija kao sunđer. Još je mali da dođe na nastup. Jako je muzikalan, iako je mali, ozbiljno gađa intonaciju, mislim da je povukao gen na mene da ima talenat za muziku - rekla je Ceca, a onda otkrila da ima veliku želju da isprati ceo Anastasijin nastup.

- Volela bih da je ispratim negde, da dođem i da vidim ceo njen nastup, pošto do sada nisam imala prilike - poručila je muzička zvezda.

