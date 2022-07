'PRIŽELJKUJEŠ SINA, TO ĆE TI SE OSTVARITI!' Ljupki Stević gatara na ulici PROREKLA SUDBINU, evo KAD će se udati!

Pevačica Ljupka Stević ovih dana boravi na crnogorskom primorju, gde skoro svako veče nastupa.

Preko dana pevačica se odmara na plaži ili kafiću, a paparaco ju je nahvatao kako sedi na ulici dok joj gatara proriče sudbinu.

Naime, Ljupka je šetajući gradom naletela na gataru, te je istog trenutka stala pored nje, a ova joj je otvarala karte i govorila šta je očekuje u budućnosti.

- Imaš jednog druga, ali si ga stavila u srce kao rođenog brata. Udaćeš se negde u oktobru. Priželjkuješ sina, to će ti se i ostvariti. Veliku ljubav si imala pre ovog za kog ćeš se udati, ali nije vam bilo suđeno da ostanete zajedno - pričala je gatara, a Ljupka se ježila dok ju je slušala.

Pevačica je imala još nekoliko pitanja za ženu koja proriče sudbinu, a ona joj je rekla sve što vidi u kartama. Nakon toga Stevićeva je bila veoma galantna, pa joj je dobro platila.

- Iskreno, ja nikada to nisam radila. Slučajno me je žena zaustavila i počela da priča. U jednom momentu sam se naježila kada me je pitala za neke stvari iz života koje mi se trenutno dešavaju, a o tome skoro niko ne zna. Za udaju, videćemo, oktobar je veoma blizu. Možda je to pogrešila, ali nikada se ne zna. Kada mi je rekla da ću roditi sina, otopila sam se, to mi je velika želja - rekla je Ljupka.

