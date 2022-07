OTKRILA KO JE STROŽI RODITELJ! Aleksandra Prijović iskreno o majčinstvu: Vičem na sina, šta ću?!

Pevačica Aleksandra Prijović nalazi se u Crnoj Gori gde svako veče nastupa i puni klubove.

Kako je došla iz Splita gde je došlo na hiljade ljudi da je sluša, ona ne krije sreću i zahvalnost koju ima zbog toga.

- Ja vama ne mogu da objasnim i da opišem kako je bilo, kako su me dočekali, videli ste, objavila sam snimak na Instagram profilu. Zahvaljujem se i ovim putem i kao što znate, bilo je više mojih kolega to veče, bilo je prelepo ja sam čak i ostala posle mog nastupa dok su pevali Saša Matić i Aco Pejović, ali je bilo nezaboravno i definitivno moj najlepši nastup do sada - priča Aleksandra i otkriva šta sluša njen naslednik Aleksandar:

- Voli sve i uglavnom kada pustimo neku drugu muziku, hoće mamine pesme jer je navikao verovatno zato što sam ja poslednjih par meseci stalno slušala, preslušavala i on je isto bio pored mene i slušao i sad samo traži da mu puštam.

Aleksandra uživa u majčinstvu, ali postoje trenuci i kada je sin ne sluša, pa ona otkriva kako rešava takve situacije.

- Kada me ne sluša vičem na njega, šta ću - kaže ona i dodaje da je stroga samo kada mora:

- Trudim se da ne budem mnogo, ali znate i sami kakva su deca, idu dokle god mogu, nemaju granice.

Pevačica je otkrila i ko je strožiji roditelj, ona ili Filip.

- Pa ne znam, kako kad. Filip uglavnom bude super, neće da viče, ali kada jednom poludi onda je tu kraj - priča ona.

- Ja pevam već 10, 12 godina i imala sam tu sreću da pesme koje sam do sada snimila odlično prolaze, da gde god da dođem publika me voli. Uvek sam verovala u sebe, radila na sebi, što se vidi. Sad za ovaj album sam uložila sebe kao nikada i to je moralo da se vidi, zato što se nikada ni za šta nisam toliko potrudila kao za ovo.

Autor: Pink.rs