PLANIRA VENČANJE NA MALDIVIMA! Aleks Nikolić priznala da je nijedan muškarac osim Dejana ne zanima, pa otkrila: Želim da mu rodim četvoro dece!

Znam da mu nedostajem, kao i on meni, rekla je ona.

Aleksandra Nikolić (24) kaže da će se udati za Dejana Dragojevića (27) na plaži na Maldivima.

Bivša zadrugarka je do ušiju zaljubljena u pobednika "Zadruge 5" i želi da mu rodi čak četvoro dece.

- Maštam o intimnom venčanju sa Dejanom na Maldivima. I to na plaži! Mnogo mi se dopada ta destinacija, baš bi bilo romantično da se tamo venčamo - priča učesnica "Zadruge" i dodaje da planira da sa Dragojevićem što pre zasnuje porodicu:

- Što se mene tiče, odmah bih mogla da zatrudnim. Volela bih da Dejanu rodim četvoro dece jer su klinci najveće bogatstvo!

- Dejan se dogovorio s bratom Davidom da neko vreme provedu zajedno u Crnoj Gori. Ipak pet godina nisu bili u kontaktu. Ne smeta mi što je otputovao, najbitnije je da Deki izgladi odnos sa porodicom. Nas dvoje ćemo ići u avgustu u Egipat, a zatim u Crnu Goru. Znam da mu nedostajem, kao i on meni. Tužni smo kad nismo zajedno, jer se u rijalitiju nismo razdvajali.

Na komentare na društvenim mrežama da ju je Dejan već prve večeri na moru prevario sa nepoznatom devojkom u klubu, jer je navodno viđen u društvu nepoznate crnke, Aleks odgovara:

- Ne verujem u to! Ljudi svašta izmišljaju. Takve priče me pogode, jer sam ljubomorna, ali brzo se saberem. Plašim se da me Dejan ne prevari ili ne ostavi, ali u dubini duše smatram da se to neće desiti, jer se volimo.

Aleks kaže da je svesna da je Deki posle razvoda od Dalile Dragojević veoma poželjan muškarac za svaku ženu, ali da ga nikada ne proverava:

- Ne gledam mu telefon, pa ne znam da li mu žene pišu. On meni ne pokazuje svoj mobilni, ali ja njemu dajem da vidi sve što mi stigne. Posle "Zadruge" su mi se skoro svi bivši momci javili, ali odmah sam ih blokirala. Nijedan drugi muškarac me ne zanima!

Nikolićeva se osvrnula i na prvi se*s sa Dragojevićem, koji je imala van kamera.

- Bilo nam je veoma čudno! Kao da se ponovo muvamo. Postidela sam se, a i njemu je bilo neprijatno. Ali već drugog dana je sve bilo kako treba, jer smo se opustili - priča Aleks, kojoj nije bilo svejedno kada je videla da internetom kruži snimak njenog i Dekijevog se*sa iz tuš-kabine u "Zadruzi":

- Sramota me je što taj snimak objavljen! Mada, i Kim Kardašijan je imala takav klip, pa evo gde je sad!

Autor: Pink.rs