Dalila Dragojević opljačkana je u rodnom Šepku, a novčano je nastradala i njena drugarica Marijana Zonjić!

Dalila Dragojević bila je na meti reketaša, koji su joj uzeli 6. 000 evra, koliko je iznosila zarada od Jutjuba dok su ona i njen bivši muž Dejan Dragojević boravili na imanju u Šimanovcima.

Naime, ona je zajedno sa pevačicom i zadrugarkom Marijanom Zonjić prošle nedelje otišla na put u Šepak, rodnog mesta oca Husa Mujića. Nije računala na to da bilo ko zna koliko je para uzela od Jutjuba, pa je sav novac pre polaska podigla iz banke i ponela ga sa sobom. Pored te sume, imala je još neki novac, koji je trošila za osnovne potrebe, a gomilu evra podignutih iz banke čuvala je u neseseru i planirala da ih uloži u estetske korekcije na licu i telu. Nije ni sanjala da je njena kuća postala toliko eksponirana i da sada svako zna gde se ona nalazi.

- Oni su i u vreme dok su u bili u spoljnom svetu super zarađivali od tog kanala, a zamislite koliko se kanal gledao dok su oni bili u ,,Zadruzi". Tamo su bili svi video-snimci, počev od momenta kada ju je Dejan verio, zatim svadba, pravljenja kuće, kućenje, ulazak u ,,Zadrugu 3", pa u peticu. Rečju, pravi mali rijaliti Dragojevića. Sve se dobro gledalo i zaradili su 6.000 evra u vreme dok nisu bili napolju. To su lepe pare ako uzmete u obzir da nisu stavljali novi sadržaj, već da su ljudi masovno kliktali na stare klipove - počinje priču izvor.

- Dalila je na Instagramu objavljivala svaki korak odlaska u Šepak, što je bila velika greška. Vrebali su je i oni koji ne bi trebalo, s lošim namerama. Njen tata Huso je bio s Dalilom i Marijanom, koja je došla s njom. Sedeo je kod ćerke do kasno u noć, a onda se spakovao i otišao svojoj kući na spavanje. Sve ovo su posmatrali momci koji su došli da operišu Dalilu i uzmu joj evre. Oni su na jednom od snimaka videli da kuću povezuje garaža i da može iz garaže da se uđe pravo u dnevnu sobu. Tako su u pola noći ušli kroz prozor ostave koju je Dalila ostavila da vetri, jer nije bila u kući deset meseci. Marijana i Dalila su se odsekle kada su videle muškarce sa fantomkama. Oni su banuli u kuću dok su njih dve sedele u dnevnoj sobi. Počele su da vrište i beže: "Nemojte da nas ubijete, molim vas" Možete da uzmete sve što poželitem samo nam nemojte nauditi! Evo vam pare! Evo vam nakit! - plakala je Dalila.

Izvor je otkrio i kako su drugoplasirana zadrugarka i njena drugarica ostale lekše za 2. 000 evra.

- Momsi s fantomkama su samo ćutali, da im ne prepoznaju glasove, verovatno! Pokazivali su prstima na pare. Imali su šipke u rukama, kao i noževe! Njih dve su mislile da će se svakog momenta desiti to da će ih rasporiti. Nije bilo mnogo ubeđivanja, Dalila je znala šta oni žele. Jasno je bilo da su mislili da ona kod sebe ima velike pare, mislili sud a je uzela honorare i da ih je donela sa sobom. Odneli su 6.000 evra od Jutjuba ui Marijaninih 2.000 evram koliko je imala kod sebe. Nakon što su ih istresli iz gaća i ojadili za 8.000 evra ukupno otišli su. One nisu spavale posle toga. Dalila sumnja da je Dejan poslao reketaše, jer je pola para njegovo. On je mogao da vidi preko aplikacije koliko para je leglo na račun. Ona sada spremna osvetu za bivšeg muža i zato ne želi da priča o ovome! Ne želi policiju za vratom, jer joj je osveta draža od svega. Obrisala je sve zajedničke klipove sa kanala koji ima 98.000 pratilaca i počela je da stavlja samo svoj sadržaj. Ona neće da pređe preko tih 6.000 evra i 2.000, koje su uzeli Marijani ni krivoj, ni dužnoj - govori izvor.

