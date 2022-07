ARKAN JE MOŽDA IMAO VIŠE OD DEVETORO DECE! Anđela Ražnatović iznela ŠOK TVRDNJE: Evo gde će i kad OTKRITI SVE PORODIČNE TAJNE!

Biće zanimljivo čitati to.

Ćerka pokojnog Željka Ražnatovića Arkana, Anđela Ražnatović otvorila je dušu i progovorila o svom životu. Ona je u intervjuu za jutjub kanal "Istinite priče" pomenula i svog pokojnog oca, a sve je šokirala izjavom da je Arkan možda imao i više dece nego što je to javnosti poznato, ali da će o tome detaljnije pisati u svojoj knjizi.

- Po majci imam dva brata Georgija i Gavrila, a po ocu imam osmoro. Ima neka priča, ali to ne bih. To ćete jednog dana pročitati u mojoj knjizi. Možda je imao i više od devetoro dece. Ja najviše volim s majčine strane Georgija, zajedno smo odrasli u Grčkoj, a po ocu mi je Veljko omiljeni - rekla je Anđela, što je odmah izazvalo mnošto komentara na ovu intrigantnu temu.

Podsetimo, Anđela je u intervju priznala i da boluje od teške bolesti creva, koja je neizlečiva.

- Već 12 godina imam problem sa crevima. Prvo su lekari mislili da imam nervozna creva i imam ih, a onda su lekari ustanovili da imam mikroskopski kolitis. To je hronična bolest i simptomi su užasni. Bolovi su užasni i dijareja 15 puta dnevno. Ne daj Bože nikome. Nema leka za to. Jedino kortikosteroide mogu povremeno da primam, to više odmaže nego što pomaže. Molitvom držim bolest pod kontrolom, vodim računa šta jedem. Ne pijem, ne pušim, izbegavam cigarete, kafu, alkohol, kao i slatkiše koje obožavam da jedem. Smršala sam zbog svoje bolesti toliko - rekla je Anđela.

Autor: Pink.rs