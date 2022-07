Branka Cvejića proslavila je uloga Baneta Bumbara u čuvenoj seriji „Grlom u jagode“, mnogi ga znaju i kao Listera iz „Porodičnog blaga“, ali on sam nikada nije voleo da se eksponira.

Priznatom umetniku je do poslednjeg trenutka, najveća podrška bila supruga Vesna, sa kojom se upoznao još kao student.

Trudili su da im najvažnija preokupacija budu ćerka i sin, Bojana i Žarko, ali i unuka Zora.

- Mi smo, može tako da se kaže, odrastali zajedno. Počeli smo da se zabavljamo još kad smo krenuli na fakultete i, eto, to se nastavilo toliko decenija. Vesna je doktor nauka, profesor biohemije. Ali nije to loše, zato što sam se, iz radoznalosti valjda, družio s raznim ljudima, namestilo se tako. Kumovi su mi arhitekte, prijatelj sam s mnogim glumcima, to je normalno, kao i s supruginim kolegama doktorima i naučnicima - rekao je ranije Branko.

Pre dve godine imao je zdravstvenih problema, a prošle godine je o tome pričao.

- Idem redovno na kontrole, naravno. Imao sam stvarno sjajne lekare, izvanredne. Znate, čim se radi o nečemu oko srca to je dosta komplikovano. Sada sam odlično, hvala na pitanju - rekao je tom prilikom, ne iznoseći više detalja, dok je poznato da mu je ugrađen bajpas posle operacije na srcu.

Glumčev sin, Žarko Cvejić, očev je ponos. Dramski umetnik, u retkim prilikama kada je govorio javno, imao je samo reči hvale za njega. Žarko se retko pojavljivao u javnosti, mnogi do nedavno nisu znali ni kako izgleda, ali je veoma poznata njegova biografija, koja je dostupna na internetu. Naime, on je završio najviše škole u svetu, doktorirao je u Americi, ali se vratio u Srbiju, gde predaje na jednom privatnom fakultetu, na kojem je i te kako cenjen, kako od strane kolega, tako i od strane studenata, kojima prenosi svoje dragoceno znanje.

Branko je sa ponosom govorio o svojoj deci, a oboje su veoma uspešni u svom poslu:

- Oboje su završili muzikologiju i ne bave se baš direktno time, ali su veoma dobri i zanimljivi. Ćerka Bojana završila je fakultet ovde, a doktorirala je u inostranstvu i ostala tamo. Stacionirana je u Briselu, ali živi po celoj Evropi. Voli da putuje i to je, u suštini, lep život kad od toga možeš da se izdržavaš. Sin Žarko završio je sve moguće škole napolju, od Oksforda do Kornela i doktorata u Americi, a onda se vratio ovde i, naravno, odmah naišao na teškoće - rekao je Cvejić, prenosi "Espresso" i dodao:

Pre nekoliko godina nije mogao da nostrifikuje diplome u normalnim uslovima, nego je to moralo grdno da se plati. Sad se to sve menja. Docent je na Fakultetu za medije i komunikacije i prodekan. Moglo bi se reći da je trenutno zadovoljan. Njegova supruga je arhitekta, što je sad vrlo teško, ali imaju divno dete, ćerku Zoru.

S druge strane, ćerka Bojana je odlučila da svoj život posveti nauci, ali van zemlje u kojoj je rođena, te je ona svoju "bazu" uspostavila u Briselu. Međutim, ona i te kako voli da putuje, te neretko živi po celoj Evropi.

