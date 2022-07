PRVI INTERVJU NAKON POROĐAJA! Marija Mikić progovorila o majčinstvu i odnosu okoline: Drugarica me je pitala zašto sam sebična!

Uživa u novoj životnoj ulozi, ali planira i povratak publici.

Pevačica Marija Mikić porodila se 5. jula i na svet donela ćerku, kojoj su njen izabranik Jovan i ona dali ime Đurđa. Nakon nekoliko nedelja od rođenja naslednice, Marija je u prvom intervjuu otkrila koliko joj se život promenio.

Prošlo je nekoliko nedelja otkad se Đurđa rodila, da li si uspela da staneš i sagledaš koliko ti se život promenio za dan?

- Život mi se promenio za dan, to je tačno, ali kod mene je to počelo od trenutka kada sam saznala da ću postati majka. Tako da sam se, iskreno, devet meseci samo spremala na ovo jer sam znala šta me čeka. Svi mi kažu da sam se super snašla i jeste se život skroz promenio na bolje, nikad mi nije bilo lepše. Ne znam kako je bilo pre nje, uživam u svakom trenutku (smeh).

U čemu najviše uživaš kada je Đurđa u pitanju, a šta je ono što prepustiš tati da se pobrine?

- Uživam u svemu, u njenom pogledu, mirisu, verujte mi da i kad plače, prvo sam pravila haos, 'zašto plače, zašto plače', a onda mi je patronažna sestra rekla da im se tako šire pluća i da je zdravo da dete plače. Sad je nekad pustim da se isplače pet minuta, pa onda znate kako lepo spava posle toga (smeh).

- Svašta nešto novo sam naučila, a najviše uživam, iako to ne bi trebalo da radim, kad je stavim na grudi i kad se smiri kod mene, kad shvati da sam joj ja majka. Kad shvati da je ja smirim disanjem i otkucajima srca, to je najlepši osećaj.

- Tata je tu bukvalno za sve, ali ja se trudim da ga ne opterećujem mnogo. On sa njom uživa, igra se, ja sam preuzela na sebe presvlačenje i tako neke stvari. Kupamo je zajedno, ne mogu sama. Tata je tu za slobodno vreme.

Svakom od nas majka je ceo svet, a tate uvek stavimo u drugi plan. Kako se Jovan snalazi sa ćerkom i da li sada i na njega gledaš nekim drugim očima?

- Ja sam znala da će Joca da se snađe super, ali nisam znala da će ovako dobro i da će toliko Đurđa da ga promeni. On je opčinjen njome. Sad se već malo opustio, ali u početku je bio "papa bear", stakleno zvono, nemoj nešto da fali, sad se opustio skroz. Vidim da mu je svaki dan ispunjen na drugačiji način kada je ona u pitanju.

Objavila si dve pesme nekoliko dana posle porođaja, a za njih si spotove snimila u devetom mesecu. Jesi li zadovoljna reakcijom publike i da li misliš da se sve tako namestilo sa razlogom?

- Prezadovoljna sam pesmama, to su pop pesme koje su u oba trendinga, onom opštem i u muzičkom, već tri nedelje. Pored svih stvari koje izlaze i neke novije muzike, ove pesme su pokazale da imaju svoje mesto.

- Umesto da Đurđa dođe 11. jula, pesme su tada izašle (smeh). Ja sam zamišljala da to izađe dok sam još trudna, ali šta ćemo. Priroda je učinila svoje. Izašli su spotovi u kojima imam stomak onda kad ga više nisam imala (smeh). Sve je prošlo kako treba, ne bih ništa menjala.

Nisi neko ko može da miruje, je l' već vrtiš u glavi neki datum kada ćeš se vratiti nastupima?

- Vrtim nastupe u glavi već, čekam 15. avgust i tu kontrolu koja ide posle 40 dana, da se potvrdi da je sve super kao što i jeste, da ne ureknem. Ja sam stvarno super prošla na porođaju, nisam imala epiziotomiju, nikakvo ušivanje, kao čigra sam (smeh).

- Vidim da već nemam mira, naravno da ću svaki slobodan trenutak koristiti da budem sa njom, tako će uvek biti. Ali nedostaje mi publika i to sve, nisam pevala od petog meseca trudnoće. Ne mislim da ću se vratiti 'u punom gasu', što se kaže, ali da ću se vratiti da pevam jednom nedeljno, to sigurno i biće jako brzo, mesec dana najviše.

Deliš svoj život na socijalnim platformama, da li te nervira što svako smatra da može da ima mišljenje o tebi i tvom životu ili se trudiš da to ignorišeš?

- Nisam želela da delim, ali kako je krenulo sve to sa trombofilijom... Sve je počelo kada mi je drugarica rekla:'Je l' ne misliš da si sebična i da tvoj uticaj na društvenim mrežama može nekom da pomogne?'. Tu mi se okrenuo ceo stav prema društvenim mrežama, o pratiocima, o svemu. Tako da sam počela da delim malo više stvari kroz koje sam prolazila kroz trudnoću. A privatni život nemam šta da krijem, sreća je tu da se deli. Možda je malo previše, ali takvi smo kakvi smo i sad su već ljudi navikli na to.

- Nerviraju me negativni komentari, trudim se da ignorišem. Kad ti neko pošalje poruku 'Je l' te nije sramota kako ste detetu dali ime, upropastili ste je', to su ljudi koji toliko sebi dopuštaju da ja nemam reči. I ne želim da se spuštam na taj nivo niti da me poremeti što mi je neko napisao da se njemu ne sviđa, na primer, ime koje sam dala mom detetu do toga da ja nemam mleka da dojim, pa mi neka žena piše 'Ti se samo nisi dovoljno potrudila', a nema pojma kroz šta sam ja prošla.

- Stvarno ljudi sebi puno dopuštaju, ali dobro, to je njihovo, time pokazuju kakvi su oni, ja neću da se mešam u to. Svakako je 99 posto poruka pozitivno, to su ljudi koji šalju lepe stvari, ja komuniciram sa njima, delimo utiske, iskustva. Taj jedan posto nesrećnih i nezadovoljnih nek se vrati u svoje pećine.

Za kraj, svi znaju Aksentija, da li je on prihvatio da sad više nije jedina beba u kući?

- Prihvatio je i super je, trudim se da neke slobodne trenutke njemu posvetim, da ga pomazim, da mi bude na ramenu, da se ne oseća odbačeno. Ptice su, inače, što ni ja nisam znala, jako ljubomorne i posesivne.

Ali on bukvalno nije odreagovao ni u jednom trenutku, samo kad ona plače, on okrene glavu, pogleda je u fazonu 'Ko je ova, što ste je doveli i zašto ne prestane da plače?' (smeh). Ne čuje se, ne smeta ni u čemu, na svom je kavezu, vodi svoju priču. Mislila sam da će možda biti neki problem, da se prodere onako kako ume pa da je probudi, ali kakvi, on je divan.

