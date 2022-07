RADA PUKLA ZBOG MILANČETA! Pevačica skontala da je Stanković namerno IZBEGAVA, i to sve zbog OVOG ZAVETA - šokiraćete se kad vidite o čemu se radi!

Zabrinuta!

Iako se Rada Manojlović nadala se da će ovog puta moći da funkcioniše sa Milanom Stankovićem i da će njihova veza biti mnogo kvalitetnija jer su oboje zreliji, pevačica je opet doživela razočarenje. Jasno joj je bilo da je Milan baš posvećen veri i da svaki post strogo poštuje, ali sada je shvatila da je počeo da preteruje i ona to ne može da razume, pa se čak zapitala da li je namerno izbegava jer sa njom ne želi da ima seks.

Kako se saznaje, Stanković je od 20. juna do 11. jula strogo postio jer je tada bio post Svetih Apostola. Medutim, pevač je saopštio Radi da će da produži sa postom jer mu tako prija, a to znači da neće biti ni seksa.

- Rada je shvatila da Milan stalno posti i tada niti pričaju o seksu, niti ga imaju! Ali, shvatila je da je počeo da preteruje, pogotovo kada joj je nakon skoro mesec dana posta saopštio da će da nastavi da posti jer mu tako prija, čak i da planira da ode u jedan manastir koji se nalazi u Budvi gde će da provede dve nedelje. Rada je sela da razgovara sa njim i pitala ga je da li postoji neki problem i da li on namerno produžava post kako bi izbegao seks sa njom. On je bio u šoku kada ga je to pitala i objasnio joj da se on ponaša onako kako mu prija i da nema razloga da pomisli tako nešto, te da je greh da misli da on veru koristi kako bi nju izbegavao. Rada mu je rekla da smatra da su oni imali uvek dobar seks i da joj zato nije jasno šta se sada dešava - priča izvor.

Uostalom, od 14. avgusta počinje Gospojinski post koji traje dve nedelje, pa se zabrinula da će on sve to spojiti.

- Milan joj je rekao da ne želi da o tome razgovara i da je doneo odluku, te je zamolio da ga ispoštuje i razume. Rada puca i mislim da će uskoro njihova veza da se završi jer ona više nema strpljenja za takve stvari, iako je i sama vernica i poštuje sve praznike, samo smatra da Milan preteruje - otkriva izvor blizak pevačici.

Autor: Pink.rs